Кедира: Не спах след загубата от Южна Корея

Полузащитникът на Ювентус и немския национален отбор Сами Кедира сподели, че все още не може да приеме факта, че Германия е аут от Световното първенство. Немският национал не успя да обясни слабото представяне на Бундестима в груповата фаза на турнира. Кедира призна, че кошмарът с Южна Корея го преследвал в сънищата му дни след злополучния двубой с азиатците, завършил при резултат 2:0.

“Нито един от нас не пристигна на Световното първенство във върхова форма, но не искам да критикувам колегите си. Моето представяне беше необяснимо. В Ювентус изиграх най-силния си сезон до момента. Всичко беше перфектно, но след това дойдох в Русия и играх изключително слабо срещу Мексико и Южна Корея. Никога досега не ми се е случвало. Правилно е да бъдем критикувани със съотборниците ми”, започна Кедира.

“След загубата от Южна Корея опитвах да спя, но не успявах. Събуждах се постоянно. Усещам ужасна болка и не мога да приема това, което се случи. За мен е неприемлив фактът, че турнирът ще продължи още две седмици, докато ние трябва да стоим вкъщи. Съжалявам много за феновете, които ни подкрепяха. Мога единствено да поискам извинение”, коментира халфът на Ювентус.