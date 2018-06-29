БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Случката с Ердоган беше подценена, смята Кедира

29 юни 2018 | 12:30 - Обновена
Полузащитникът на Германия Сами Кедира не смята, че световните шампиони са реагирали достатъчно адекватно на предизвикалия множество дискусии казус със срещата на двама национали с Реджет Таийп Ердоган. Става дума за Илкай Гюндоган и Месут Йозил, които скандализираха Германия, след като се включиха в предизборната кампания на турския държавен глава, като се снимаха с него и дори го нарекоха “нашият президент”. Имаше призиви за отстраняване на двамата от Бундестима, но до такава крайна мярка не се стигна.

“Този скандал се оказа твърде голям и ефектът от него беше подценен”, коментира Кедира пред Bild.

Според футболиста на Ювентус дискусията около случилото се не намаля и това е оказало негативно влияние върху германския тим, който в крайна сметка се провали на Мондиала, отпадайки още в групата си.
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“Не съм аз човекът, който да коментира по какъв начин е трябвало да се реши този проблем, но е факт, че скандалът така и не отшумя. Това обаче не може да ни бъде оправдание за резултатите”, добави Кедира.
Мондиал 2018
3 кръг, сряда 27 юни
Южна Корея
2:0краен резулат
Германия
Стадион: Казан Арена
Съдия: Марк Гайгер
23
2
5
14
19
20
8
15
17
22
7
1
5
15
11
10
13
8
18
23
9
20
Шин Тае-йон
Йоахим Льов
4-4-2
4-2-3-1
Титуляри
Хюн-Ву Чо Хюн-Ву Чо23 Мануел Нойер1 Мануел Нойер
Йонг Лий Йонг Лий2 Джошуа Кимих18 Джошуа Кимих
Йон-Сун Юн Йон-Сун Юн5 Никлас Зюле15 Никлас Зюле
Юнг-Гвон Ким Юнг-Гвон Ким19 Матс Хумелс5 Матс Хумелс
Чул Хон Чул Хон14 Йонас Хектор3 Йонас Хектор
Жае-Сун Лий Жае-Сун Лий17 Сами Кедира6 Сами Кедира
Ву-Юн-Джун Ву-Юн-Джун15 Тони Кроос8 Тони Кроос
Хюн-Соо Ян Хюн-Соо Ян20 Леон Горетцка14 Леон Горетцка
Сьон-Мин Муун Сьон-Мин Муун18 Месут Йозил10 Месут Йозил
Джа-Чеол Коо Джа-Чеол Коо13 Марко Ройс11 Марко Ройс
Хеунг-Мин Сон Хеунг-Мин Сон7 Тимо Вернер9 Тимо Вернер
Резерви
Се-Йон-Жоо Се-Йон-Жоо8 Марио Гомес23 Марио Гомес
Хий-Чан Хуан Хий-Чан Хуан11 Юлиан Брант20 Юлиан Брант
Томас Мюлер13 Томас Мюлер
Юнг-Гвон Кимгол Юнг-Гвон Ким  90'
Хеунг-Мин Сонгол Хеунг-Мин Сон 
Хий-Чан Хуанизлиза Хий-Чан Хуан  79'
Йо-Хан Ковлиза Йо-Хан Ко 
78' Йонас Хектор  Йонас Хекторизлиза
Юлиан Брант  Юлиан Брантвлиза
Сьон-Мин Муунизлиза Сьон-Мин Муун  69'
Се-Йон-Жоовлиза Се-Йон-Жоо 
Хеунг-Мин Сонжълт картон Хеунг-Мин Сон  65'
63' Леон Горетцка  Леон Горетцкаизлиза
Томас Мюлер  Томас Мюлервлиза
58' Сами Кедира  Сами Кедираизлиза
Марио Гомес  Марио Гомесвлиза
Джа-Чеол Кооизлиза Джа-Чеол Коо  56'
Хий-Чан Хуанвлиза Хий-Чан Хуан 
Сьон-Мин Муунжълт картон Сьон-Мин Муун  48'
Жае-Сун Лийжълт картон Жае-Сун Лий  23'
Ву-Юн-Джунжълт картон Ву-Юн-Джун  9'
2 Голове 0
3 Ъглови удари 9
8 Центрирания 42
0 Засади 1
5 Точни удари 6
11 Тъчове 23
6 Неточни удари 13
18 Удари от вратата 10
31 Притежание на топката % 69
4 Жълти картони 0
0 Блокирани удари 5
3 Смени 3
2 Контра атаки 0
16 Извършени фалове 7
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
1:0
Хеунг-Мин Сон
90'
 
2:0
Юнг-Гвон Ким
90'
 
Снимка: ©Getty Images

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Източник Sportal.bg
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