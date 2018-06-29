БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Меси няма да премине, заканват се във Франция

29 юни 2018 | 11:38 - Обновена
Авторитетният спортен всекидневник L'Equipe надъхва отбора на Франция преди дуела с Аржентина утре от 1/8-финалите на Световното първенство. Френското издание поставя Лионел Меси в центъра на своята първа страница, заобиколен от петима френски национали - Пол Погба, Самюел Юмтити, Рафаел Варан, Нголо Канте и Бенжамен Павар.

pНадписът отгоре е на испански език и гласи: "Няма да премине" (на исп. ез "No pasara"). Преводът на френски е в долната част на страницата. Според L'Equipe формулата за успеха на "петлите" е именно неутрализиране на Ла Пулга.

Франция и Аржентина излизат в спор за място на 1/4-финал утре от 17,00 часа в Казан.

ВИДЕО ОТ МОНДИАЛ 2018
Мондиал 2018
1/8 кръг, събота 30 юни
Франция
17:00предстои
Аржентина
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
Снимка: ©Getty Images

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АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ
редактор - отдел "Футбол"		 Прочетена 901

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