БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Англия иска да върне купата у дома с Nike

29 юни 2018 | 11:41 - Обновена
Англия иска да върне купата у дома с Nike
Футболът се завръща вкъщи! Купата си идва у дома! Такива са масовите реакции в Англия след ударното начало на националния отбор на Мондиал 2018. Красивата игра се ражда именно на Албиона в средата на XIX век, а английските фенове винаги имат претенцията да разбират повече от останалите, защото все пак това е техният спорт. След първите мачове на селекцията на Гарет Саутгейт в екипите на Nike на Световното в Русия те определено имат правото да показват самочвувствието си.

Точно добрите игри на капитанът Хари Кейн и останалите футболисти на “трите лъва” дават и надеждата за нещо по-голямо. За второ поредно световно първенство англичаните са облечени от Nike и в момента съвсем сериозно мечтаят за втора световна титла в историята си след тази от 1966. Тогава те печелят… у дома. В Англия. Родината на футболната игра. Дали 52 години по-късно шампионската купа отново ще бъде на Острова?

Играчите имат всички предпоставки, а екипите им, както винаги е повелява английската традиция, са максимално изчистени и в същото време достатъчно красиви, стилни и пленителни.

Домакинските екипи са изцяло отдадени на класиката. Англия винаги е залагала на бялото като основен цвят за първата си фланелка, а сегашните екипи на Nike не са изключение от случая. Фланелките са изцяло бели, а изключвайки логото на Nike и емблемата на местната футболна федерация на гърдите, които са в различни варианта на синьото, на яката на играчите има тънка червена линия, която прелива в червения кръст от националния флаг точно на врата. Номерата също са червени, а над емблемата от лявата страна на гърдите гордо стои сребристата звезда, символизираща световната титла от 1966 година. Сините шорти са лишени от шевове по ръбовете, за да може движението на играчите да бъде максимално свободно и улеснено.

Резервните екипи отново имат символика, свързана с 1966 година. Те са решени в два варианта на червения цвят, по-тъмният от които оформя английския кръст в средата на гърдите на играчите. И тук Nike и англичаните залагат на традицията, допълвайки класиката с бели шорти.

Не по-малко внимание заслужава и фланелката за загрявка, която звездите на английския национален отбор носят преди началото на двубоите си на Мондиал 2018. Това творение на Nike е с преобладаващ бял цвят, но на гърдите му се миксират тъмно синьо и червено с мотиви на един от най-популярните екипи в цялата история на Англия - този от Световното през 1982 година.

Осминафиналният сблъсък между Англия и Колумбия е на 3 юли.
Мондиал 2018
1/8 кръг, вторник 3 юли
Колумбия
21:00предстои
Англия
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
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Възраст

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Източник Sportal.bg
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играч на мача
  • Франция Аржентина
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