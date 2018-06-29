БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Аржентински фен вложил цяло състояние, но купил грешните билети

29 юни 2018 | 09:55 - Обновена
Футболът понякога се превръща в необуздана страст, която замъглава човешкото съзнание. Често феновете се предоверяват на своите отбори, смятайки, че няма кой да ги победи. Такава е ситуацията с един аржентински запалянко, който дори и не си помислил, че Аржентина няма да завърши на първото място в група D.

mФутболният симпатизант напуснал работа и развързал кесията, за да гледа "албиселесте" във фазата на елиминациите. Той купил билети за мачовете до финала, но се оказало, че те са за грешния поток. Вместо да гледа "лос гаучос" той се е сдобил с пропуски за пътя на Хърватия. Така в неделя има запазено място на стадиона в Нижни Новгород за двубоя на "шахматистите" с Дания. Неговата Аржентина играе ден по-рано в Казан. Разстоянието между двата града е малко повече от 300 километра.

"Дадох всичко, за да гледам мачовете на Аржентина като първа в групата. Изобщо не си представях, че ще сме втори. Утре обаче ще бъда в Казан. Ако трябва да обера някого, ще го направя. Трябва да бъда на стадиона. Напуснах работа, направих един милион неща, за да бъда тук", сподели привърженикът.

ВИДЕО ОТ МОНДИАЛ 2018
Мондиал 2018
1/8 кръг, събота 30 юни
Франция
17:00предстои
Аржентина
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
Снимка: ©Getty Images
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ
редактор - отдел "Футбол"		 Прочетена 9099

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играч на мача
  • Франция Аржентина
  • Уругвай Португалия

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