Саутгейт: Много равностоен мач, тепърва ще разберем докъде можем да стигнем

|Група A
|Русия
|5:0КР
|Саудитска Арабия
|Група B
|Португалия
|3:3КР
|Испания
|Група E
|Коста Рика
|0:1КР
|Сърбия
|Група F
|Швеция
|1:0КР
|Южна Корея
|Група B
|Португалия
|1:0КР
|Мароко
|Група A
|Уругвай
|1:0КР
|Саудитска Арабия
|Група E
|Бразилия
|2:0КР
|Коста Рика
|Група F
|Южна Корея
|1:2КР
|Мексико
|Група A
|Саудитска Арабия
|2:1КР
|Египет
|Група B
|Иран
|1:1КР
|Португалия
|Група F
|Южна Корея
|2:0КР
|Германия
|Група E
|Швейцария
|2:2КР
|Коста Рика
|Уругвай
|30.0621:00
|Португалия
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Саутгейт: Много равностоен мач, тепърва ще разберем докъде можем да стигнем28 юни 2018 | 23:33 - Обновена
|Титуляри
|Джордан Пикфорд
|1
|1
|Тибо Куртоа
|Фил Джоунс
|16
|23
|Леандер Дендонкер
|Джон Стоунс
|5
|20
|Дедрик Боята
|Гари Кейхил
|15
|3
|Томас Вермаален
|Трент Александър-Арнолд
|22
|22
|Насер Шадли
|Рубен Лофтъс-Чийк
|21
|17
|Юри Тилеманс
|Ерик Дайър
|4
|19
|Муса Дембеле
|Фабиан Делф
|17
|16
|Торган Азар
|Дани Роуз
|3
|18
|Аднан Янузай
|Джейми Варди
|11
|8
|Маруан Фелайни
|Маркъс Рашфорд
|19
|21
|Мичи Батшуай
|Резерви
|Дани Уелбек
|14
|14
|Дрис Мертенс
|Хари Магуайър
|6
|4
|Венсан Компани
|86'
|Аднан Янузайизлиза
|Дрис Мертенсвлиза
|Трент Александър-Арнолдизлиза
|79'
|Дани Уелбеквлиза
|74'
|Томас Вермааленизлиза
|Венсан Компанивлиза
|51'
|Аднан Янузайгол
|Джон Стоунсизлиза
|46'
|Хари Магуайървлиза
|33'
|Леандер Дендонкержълт картон
|19'
|Юри Тилемансжълт картон
|В игра
|- мин.
|Голове
|Жълти картони
|Червени картони
|Пост
|Номер
|Възраст
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Източник Sportal.bg
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