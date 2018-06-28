БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Саутгейт: Много равностоен мач, тепърва ще разберем докъде можем да стигнем

28 юни 2018 | 23:33 - Обновена
Селекционерът на Англия Гарет Сайтгейт смята, че неговият отбор е бил по-опасен от Белгия през второто полувреме на двубоя между двата тима, спечелен от "червените дяволи" с гол, реализиран именно след почивката. За "трите лъва" това бе първа загуба на Мондиал 2018, като за първи път Англия не успява да запише чиста мрежа в нито един от мачовете си от груповата фаза.

"Мисля, че това беше един много равностоен двубой. Белгия владееш повече топката през първата част и създаде повече положения, но след почивката ние бяхме по-опасни. Добър тест за нас, но тепърва ще разберем докъде можем да стигнем", сподели Саутгейт. A
Мондиал 2018
3 кръг, четвъртък 28 юни
Англия
0:1краен резулат
Белгия
Стадион: Калининград
Съдия: Дамир Скомина
1
15
3
16
6
17
4
21
14
11
19
1
4
20
8
19
14
22
16
17
23
21
Гарет Саутгейт
Роберто Мартинес
3-5-2
3-4-2-1
Титуляри
Джордан Пикфорд Джордан Пикфорд1 Тибо Куртоа1 Тибо Куртоа
Фил Джоунс Фил Джоунс16 Леандер Дендонкер23 Леандер Дендонкер
Джон Стоунс Джон Стоунс5 Дедрик Боята20 Дедрик Боята
Гари Кейхил Гари Кейхил15 Томас Вермаален3 Томас Вермаален
Трент Александър-Арнолд Трент Александър-Арнолд22 Насер Шадли22 Насер Шадли
Рубен Лофтъс-Чийк Рубен Лофтъс-Чийк21 Юри Тилеманс17 Юри Тилеманс
Ерик Дайър Ерик Дайър4 Муса Дембеле19 Муса Дембеле
Фабиан Делф Фабиан Делф17 Торган Азар16 Торган Азар
Дани Роуз Дани Роуз3 Аднан Янузай18 Аднан Янузай
Джейми Варди Джейми Варди11 Маруан Фелайни8 Маруан Фелайни
Маркъс Рашфорд Маркъс Рашфорд19 Мичи Батшуай21 Мичи Батшуай
Резерви
Дани Уелбек Дани Уелбек14 Дрис Мертенс14 Дрис Мертенс
Хари Магуайър Хари Магуайър6 Венсан Компани4 Венсан Компани
86' Аднан Янузай  Аднан Янузайизлиза
Дрис Мертенс  Дрис Мертенсвлиза
Трент Александър-Арнолдизлиза Трент Александър-Арнолд  79'
Дани Уелбеквлиза Дани Уелбек 
74' Томас Вермаален  Томас Вермааленизлиза
Венсан Компани  Венсан Компанивлиза
51' Аднан Янузай  Аднан Янузайгол
Джон Стоунсизлиза Джон Стоунс  46'
Хари Магуайървлиза Хари Магуайър 
33' Леандер Дендонкер  Леандер Дендонкержълт картон
19' Юри Тилеманс  Юри Тилемансжълт картон
0 Голове 1
7 Ъглови удари 2
31 Центрирания 10
3 Засади 1
1 Точни удари 4
19 Тъчове 11
8 Неточни удари 5
3 Удари от вратата 9
49 Притежание на топката % 51
0 Жълти картони 2
2 Блокирани удари 5
2 Смени 2
0 Контра атаки 2
11 Извършени фалове 14
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
 
51'
0:1
Аднан Янузай
Снимка: ©Getty Images

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Източник Sportal.bg
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играч на мача
  • Франция Аржентина
  • Уругвай Португалия

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