Тунизиец вкара гол №2500 в историята на Мондиалите

Ето и авторите на други исторически попадения:

Гол №1 - Люсиен Лорен (Франция, 1930 г)

Гол №500 - Боби Колинс (Шотландия, 1958 г)

Гол №1000 - Роб Рензенбринк (Холандия, 1978 г)

Гол №1500 - Клаудио Каниджа (Аржентина, 1994 г)

Гол №2000 - Маркус Албак (Швеция, 2006 г)

Panama’s goal against Tunisia means that every team at the 2018 #WorldCup has scored atleast twice... ...for the first time in history. pic.twitter.com/BK2LVuazLx

0 - This is the first time in 15 appearances at the World Cup that England have failed to keep a clean sheet in the first round group stages. Leaked. #ENG #BEL #ENGBEL #WorldCup pic.twitter.com/4abWhBCK5I