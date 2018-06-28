Нишино иска японците да играят със самочувствие на 1/8-финалите

Японците трябва да играят със самочувствие дори срещу Белгия или Англия , заяви националният селекционер Акира Нишино. Азиатците загубиха с 0:1 срещу Полша , но останаха втори в групата и ще срещнат именно един от двата европейски отбора на осминафиналите.

"Заслужихме да играем на осминафиналите и те не са нещо чуждо за нас. Винаги сме опитвали да играем на върха на нашите сили, а днес не беше по-различен ден. Все още не сме показали всичко, на което сме способни, въпреки че положихме много старание в груповата фаза. Футболистите ни може би са малко изтощени, но от тях се изисква най-вече да имат самочувствие. Дори и срещу отбори като Белгия или Англия", заяви Нишино.