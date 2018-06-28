БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Рекордна посещаемост на "Волгоград Арена" за мача Япония - Полша

28 юни 2018 | 19:56
Рекордна посещаемост бе регистрирана на стадион "Волгоград Арена" по време на мача Япония - Полша от Мондиал 2018.
По официални данни срещата събра 42 189 зрители, с което бе подобрен предишният рекорд от мача Англия - Тунис преди 10 дни, когато на стадиона имаше 41 064 зрители.
Стадионът във Волгоград бе построен специално за световното първенство, а мачът Япония - Полша бе последният от шампионата, който се игра там.
Мондиал 2018
3 кръг, четвъртък 28 юни
Япония
0:1краен резулат
Полша
Стадион: Волгоград Арена
Съдия: Яни Сиказуе
1
5
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17
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9
14
Акира Нашино
Адам Навалка
4-4-1-1
4-2-3-1
Титуляри
Ейджи Кавашима Ейджи Кавашима1 Лукаш Фабиански22 Лукаш Фабиански
Хироки Сакаи Хироки Сакаи19 Бартош Бережински18 Бартош Бережински
Мая Йошида Мая Йошида22 Камил Глик15 Камил Глик
Тамоаки Макино Тамоаки Макино20 Ян Беднарек5 Ян Беднарек
Юто Нагатомо Юто Нагатомо5 Артур Йедържчик3 Артур Йедържчик
Готоку Сакай Готоку Сакай21 Гжегож Криховяк10 Гжегож Криховяк
Гаку Шибасаки Гаку Шибасаки7 Яцек Горалски6 Яцек Горалски
Хотару Ямагучи Хотару Ямагучи16 Камил Гросицки11 Камил Гросицки
Такаши Усами Такаши Усами11 Пьотър Зелински19 Пьотър Зелински
Шинджи Оказаки Шинджи Оказаки9 Рафал Куржава21 Рафал Куржава
Йошинори Муто Йошинори Муто13 Роберт Левандовски9 Роберт Левандовски
Резерви
Макото Хасабе Макото Хасабе17 Лукаш Теодорчик14 Лукаш Теодорчик
Такаши Инуи Такаши Инуи14 Славомир Пешко17 Славомир Пешко
Юя Осако Юя Осако15
Йошинори Мутоизлиза Йошинори Муто  82'
Макото Хасабевлиза Макото Хасабе 
79' Пьотър Зелински  Пьотър Зелинскиизлиза
Лукаш Теодорчик  Лукаш Теодорчиквлиза
Рафал Куржава  Рафал Куржаваизлиза
Славомир Пешко  Славомир Пешковлиза
Тамоаки Макиножълт картон Тамоаки Макино  66'
Такаши Усамиизлиза Такаши Усами  65'
Такаши Инуивлиза Такаши Инуи 
59' Ян Беднарек  Ян Беднарекгол
Шинджи Оказакиизлиза Шинджи Оказаки  47'
Юя Осаковлиза Юя Осако 
0 Голове 1
5 Ъглови удари 7
19 Центрирания 23
1 Засади 0
3 Точни удари 2
20 Тъчове 28
3 Неточни удари 5
7 Удари от вратата 5
54 Притежание на топката % 46
1 Жълти картони 0
2 Блокирани удари 4
3 Смени 2
0 Контра атаки 4
11 Извършени фалове 8
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
 
59'
0:1
Ян Беднарек

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Калоян Антонов
Репортер отдел "Футбол"		 Прочетена 1066

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играч на мача
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  • Сенегал Колумбия
  • Англия Белгия
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