Йеро е повече от способен да води Испания, смята Карвахал

Защитникът Даниел Карвахал смята, че новият селекционер на националния отбор на Испания Фернандо Йеро притежава всички необходими качества, за да води отбора. Йеро бе назначен по спешност на поста на старши треньор, тъй като Юлен Лопетеги бе уволнен в навечерието на турнира заради решението си да подпише с Реал Мадрид. Според много специалисти липсата на какъвто и да е треньорски опит у Йеро, както и твърде късното му назначение на поста ще изиграят лоша шега на отбора в хода на турнира, като сред най-острите критици бе бившият треньор на Реал Мадрди Бернд Шустер.

Според Карвахал обаче това не е така. "Мисля, че Йеро има всички нужни качества и не мога да се съглася с Шустер. Ние всеки ден работим с него и вярваме, че има нужната качества, за да бъде начело на националния отбор. Много хора ни критикуваха, но ние все още не сме загубили нито един мач, а много малко отбори могат да се похвалят с това. Ние вярваме в неговите качества и ще сме на негова страна до смърт", каза Карвахал.