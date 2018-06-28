БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Йеро е повече от способен да води Испания, смята Карвахал

28 юни 2018 | 18:42 - Обновена
Защитникът Даниел Карвахал смята, че новият селекционер на националния отбор на Испания Фернандо Йеро притежава всички необходими качества, за да води отбора. Йеро бе назначен по спешност на поста на старши треньор, тъй като Юлен Лопетеги бе уволнен в навечерието на турнира заради решението си да подпише с Реал Мадрид. Според много специалисти липсата на какъвто и да е треньорски опит у Йеро, както и твърде късното му назначение на поста ще изиграят лоша шега на отбора в хода на турнира, като сред най-острите критици бе бившият треньор на Реал Мадрди Бернд Шустер.
Според Карвахал обаче това не е така. "Мисля, че Йеро има всички нужни качества и не мога да се съглася с Шустер. Ние всеки ден работим с него и вярваме, че има нужната качества, за да бъде начело на националния отбор. Много хора ни критикуваха, но ние все още не сме загубили нито един мач, а много малко отбори могат да се похвалят с това. Ние вярваме в неговите качества и ще сме на негова страна до смърт", каза Карвахал.
"Може би не играем най-добрия футбол, на който сме способни, но всеки от нас трябва да даде малко повече от себе си, за да се получи това. Ние сме наясно с този факт и ще се опитаме да го коригираме", допълни бранителят. Испания ще играе с Русия в осминафиналите на световното първенство. Двубоят е в неделя в Москва на стадион "Лужники".
Мондиал 2018
1/8 кръг, неделя 1 юли
Испания
17:00предстои
Русия
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Англия Англия
2
2
0
0
8:2 (6)
6
2 Белгия Белгия
2
2
0
0
8:2 (6)
6
3 Тунис Тунис
2
0
0
2
3:7 (-4)
0
4 Панама Панама
2
0
0
2
1:9 (-8)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
Снимка: ©Getty Images

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Източник Sportal.bg
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(Гост) 1
отговор
28 юни 2018 | 19:12

Испания изигра 3 слаби мача и основния виновник за това е шефът на испанската федерация, който можеше да остави Лопетеги и това щеше да е много по-добре за.отбора, отколкото назначаването на неопитния Йеро. Рейтинг: 0 0

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играч на мача
  • Япония Полша
  • Сенегал Колумбия
  • Англия Белгия
  • Панама Тунис

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