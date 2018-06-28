Мароко подаде жалба до ФИФА за съдийството в мачовете с Португалия и Испания

|Група A
|Русия
|5:0КР
|Саудитска Арабия
|Група B
|Португалия
|3:3КР
|Испания
|Група E
|Коста Рика
|0:1КР
|Сърбия
|Група F
|Швеция
|1:0КР
|Южна Корея
|Група B
|Португалия
|1:0КР
|Мароко
|Група A
|Уругвай
|1:0КР
|Саудитска Арабия
|Група E
|Бразилия
|2:0КР
|Коста Рика
|Група F
|Южна Корея
|1:2КР
|Мексико
|Група A
|Саудитска Арабия
|2:1КР
|Египет
|Група B
|Иран
|1:1КР
|Португалия
|Група F
|Южна Корея
|2:0КР
|Германия
|Група E
|Швейцария
|2:2КР
|Коста Рика
|Уругвай
|30.0621:00
|Португалия
|
Мароко подаде жалба до ФИФА за съдийството в мачовете с Португалия и Испания28 юни 2018 | 18:22 - Обновена
|Титуляри
|Давид Де Хеа
|1
|12
|Мунир
|Даниел Карвахал
|2
|17
|Набил Дирар
|Жерард Пике
|3
|4
|Мануел Да Коща
|Серхио Рамос
|15
|6
|Роман Саис
|Жорди Алба
|18
|2
|Ашраф Хакими
|Серхио Бускетс
|5
|8
|Карим ел Ахмади
|Тиаго Алкантара
|10
|14
|Мбарк Бусуфа
|Давид Силва
|21
|16
|Нордин Амрабат
|Иско
|22
|10
|Юнес Беланда
|Андрес Иниеста
|6
|7
|Хаким Зиеш
|Диего Коща
|19
|13
|Халид Бутаиб
|Резерви
|Марко Асенсио
|20
|11
|Файсал Фажир
|Родриго
|9
|20
|Азиз Бухадуз
|Яго Аспас
|17
|19
|Юсеф Ен Насири
|Яго Аспасгол
|90'
|Ашраф Хакимижълт картон
|88'
|Муниржълт картон
|85'
|Хаким Зиешизлиза
|Азиз Бухадузвлиза
|Давид Силваизлиза
|84'
|Родриговлиза
|81'
|Юсеф Ен Насиригол
|Диего Кощаизлиза
|74'
|Яго Аспасвлиза
|Тиаго Алкантараизлиза
|Марко Асенсиовлиза
|72'
|Халид Бутаибизлиза
|Юсеф Ен Насиривлиза
|63'
|Юнес Беландаизлиза
|Файсал Фажирвлиза
|31'
|Мануел Да Кощажълт картон
|Мбарк Бусуфажълт картон
|29'
|Нордин Амрабатжълт картон
|21'
|Карим ел Ахмадижълт картон
|Искогол
|19'
|14'
|Халид Бутаибгол
|Мондиал 2018
|М
|П
|Р
|З
|Г
|точки
|1
|Испания
|
3
|
1
|
2
|
0
|
6:5 (1)
|
5
|2
|Португалия
|
3
|
1
|
2
|
0
|
5:4 (1)
|
5
|3
|Иран
|
3
|
1
|
1
|
1
|
2:2 (0)
|
4
|4
|Мароко
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2:4 (-2)
|
1
|В игра
|- мин.
|Голове
|Жълти картони
|Червени картони
|Пост
|Номер
|Възраст
|
Източник Sportal.bg
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