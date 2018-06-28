Мароко подаде жалба до ФИФА за съдийството в мачовете с Португалия и Испания

Кралската федерация по футбол на Мароко подаде жалба до ФИФА срещу съдийството в мачовете на тима на Световното първенство в Русия , съобщи пресслужбата на африканската страна.

"Искаме да изкажем възмущението от несправедливостите, с които се сблъска нашия национален отбор след сериозни съдийски грешки. Тези грешки реално подпомогнаха нашето отпадане на това Световно първенство", се казва в писмото.

Мачът срещу Португалия беше ръководен от американеца Марк Гайгер и мароканците са недоволни от три епизода, които са изброени последователно в писмото. В мача с Испания главен съдия беше Рашван Ирматов от Узбекистан, а там претенциите са повече- пет.

Също така в жалбата си те критикуват и системата ВАР, която според тях се използва единствено в полза на големите и силни отбори, които по нещастно стечение на жребия са били противници на Мароко.