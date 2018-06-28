Емблематичен испански запалянко със специална молба към Путин

Известният испански запалянко Маноло, известен със своя барабан, се обърна лично към руския президент Владимир Путин, молейки да му бъде разрешено да използва своя атрибут на стадиона по време на на осминафиналния двубой от Мондиал 2018 между Испания Русия , съобщава вестник "Мундо Депортиво".

Маноло е написал специално писмо по електронната поща до Путин. Мануел Касерес Артесеро-Маноло, който подкрепя Валенсия, се е обърнал по същия въпрос и към испанския премиер Педро Санчес. На феновете не е разрешено да внасят барабани по стадионите, на които се играят мачовете от световното първенство в Русия. Забраната е заради мерки за сигурност.

69-годишният Маноло не е пропускал нито един двубой на испанския национален отбор през последните няколко десетилетия. Барабанът е като визитна картичка на знаменития испански запалянко.

Мачът на Испания срещу Русия е на 1-ви юли в Москва.