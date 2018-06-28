БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Спешно рисуват лика на Меси до образа на Роналдо в Казан

28 юни 2018 | 17:53
Графит с лика на Лионел Меси ще блесне на жилищна сграда в Казан в съседство с образа на неговия голям съперник в съвременния футбол Кристиано Роналдо.
ВИДЕО ОТ МОНДИАЛ 2018  
Аржентинците срещат Франция на осминафиналите, като мачът ще се играе именно в Казан. Хотелът на южноамериканците е разположен в съседство със сграда, на която в голям ръст е изобразен Кристиано Роналдо.

Според информации в пресата това подразнило Меси, който поискал стаята му в хотела да бъде с гледка на другата страна.

От градската управа обещаха, че ликът на Меси ще украси сградата, като се очаква графитът да бъде завършен до утре следобед.
Мондиал 2018
3 кръг, вторник 26 юни
Нигерия
1:2краен резулат
Аржентина
Стадион: Санкт Петербург Арена
Съдия: Джунейт Чакър
23
6
2
5
11
4
10
18
13
8
9
12
16
17
2
7
13
14
19
10
9
22
Гернот Роор
Хорхе Сампаоли
3-5-2
4-3-3
Титуляри
Франсис Узохо Франсис Узохо23 Франко Армани12 Франко Армани
Леон Балогун Леон Балогун6 Габриел Меркадо2 Габриел Меркадо
Уилям Троост-Еконг Уилям Троост-Еконг5 Николас Отаменди17 Николас Отаменди
К.Й. Омеруо К.Й. Омеруо22 Маркос Рохо16 Маркос Рохо
Виктор Моузес Виктор Моузес11 Николас Таляфико3 Николас Таляфико
Огенекаро Етебо Огенекаро Етебо8 Енцо Перес15 Енцо Перес
Джон Оби Микел Джон Оби Микел10 Хавиер Маскерано14 Хавиер Маскерано
Вилфред Ндиди Вилфред Ндиди4 Евер Банега7 Евер Банега
Брайън Идову Брайън Идову2 Лионел Меси10 Лионел Меси
Келечи Ихеаначо Келечи Ихеаначо14 Гонсало Игуаин9 Гонсало Игуаин
Ахмед Муса Ахмед Муса7 Анхел ди Мария11 Анхел ди Мария
Резерви
Алекс Иуоби Алекс Иуоби18 Максимилиано Меса13 Максимилиано Меса
Одион Игало Одион Игало9 Серхио Агуеро19 Серхио Агуеро
Сими Сими13 Кристиан Павон22 Кристиан Павон
К.Й. Омеруоизлиза К.Й. Омеруо  90' Лионел Меси  Лионел Месижълт картон
Алекс Иуобивлиза Алекс Иуоби 
Джон Оби Микелжълт картон Джон Оби Микел 
Ахмед Мусаизлиза Ахмед Муса 
Симивлиза Сими 
86' Маркос Рохо  Маркос Рохогол
80' Николас Таляфико  Николас Таляфикоизлиза
Серхио Агуеро  Серхио Агуеровлиза
72' Анхел ди Мария  Анхел ди Марияизлиза
Максимилиано Меса  Максимилиано Месавлиза
64' Евер Банега  Евер Банегажълт картон
61' Енцо Перес  Енцо Пересизлиза
Кристиан Павон  Кристиан Павонвлиза
Виктор Моузесдузпа Виктор Моузес  51'
49' Хавиер Маскерано  Хавиер Маскераножълт картон
Келечи Ихеаначоизлиза Келечи Ихеаначо  46'
Одион Игаловлиза Одион Игало 
Леон Балогунжълт картон Леон Балогун  32'
14' Лионел Меси  Лионел Месигол
1 Голове 2
3 Ъглови удари 5
13 Центрирания 20
0 Засади 2
3 Точни удари 4
27 Тъчове 30
5 Неточни удари 3
7 Удари от вратата 6
34 Притежание на топката % 66
2 Жълти картони 3
1 Блокирани удари 1
3 Смени 3
2 Контра атаки 1
20 Извършени фалове 15
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
 
14'
0:1
Лионел Меси
1:1
Виктор Моузес
51'
 
 
86'
1:2
Маркос Рохо
Снимка: ©Getty Images

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Източник Sportal.bg
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