БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Юмтити: Меси е напълно различен в Барселона и с Аржентина

28 юни 2018 | 17:54 - Обновена
Шансовете на Франция срещу Аржентина зависят от това, че могъщият аржентински магьосник Лионел Меси не получава същата помощ от съотборниците си в националния тим, каквато в Барселона. Това заяви френският защитник Самюел Юмтити, който играе с Меси вече две години и трябва да пресича пасове и удари към вратата на сините. Двата отбора ще се изправят един срещу на осминафинал, а Аржентина ще се опита да поправи впечатленията от първите три срещи в групата.
"Гледам го всеки ден, познавам го отлично. Много е трудно да бъде спрян. Той има наистина невероятни качества, дори за нас, професионални футболисти. Ние, разбира се, ще се опитаме да го спрем, но не само той е човекът с уникални качества в аржентинския отбор. Те имат още и също доста качествени нападатели, заяви Юмтити.
И докато в Барселона Лионел Меси може да разчита на подкрепата на Луис Суарес, то в националния отбор на страната той е доста по-самотен, а Гонсало Игуаин все още не е отбелязал гол. Другото, което е върху раменете му, е тежеста от очакванията на цялата нация, че едва ли не трябва да спечели сам Световното първенство. И сравненията с друг гений Диего Марадона са непрекъснати. За всички аржентинци ореолът на Меси няма да бъде същият, ако той не донесе Световната купа до края на кариерата си.
"Лео е напълно различен с Барселона и с тима на Аржентина. Просто там няма същите играчи, които са около него в клуба. В много ситуации хората в Барса буквално го пазят, спасяват го. Аржентинците понякога са жестоки с него, но няма какво да направи - това е родината му", допълни бранителят.
Юмтити ще си партнира в центъра на отбраната с Рафаел Варан от Реал Мадрид, вероятно ще имат заедно ключова роля да спират Меси. Тома Лемар пък заяви, че Юмтити не чувства напрежение и вярва в умението му да се справи с най-успелия футболист към момента.
Мондиал 2018
1/8 кръг, събота 30 юни
Франция
17:00предстои
Аржентина
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Англия Англия
2
2
0
0
8:2 (6)
6
2 Белгия Белгия
2
2
0
0
8:2 (6)
6
3 Тунис Тунис
2
0
0
2
3:7 (-4)
0
4 Панама Панама
2
0
0
2
1:9 (-8)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
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Възраст

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Източник Sportal.bg
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