Юмтити: Меси е напълно различен в Барселона и с Аржентина

Шансовете на Франция срещу Аржентина зависят от това, че могъщият аржентински магьосник Лионел Меси не получава същата помощ от съотборниците си в националния тим, каквато в Барселона. Това заяви френският защитник Самюел Юмтити , който играе с Меси вече две години и трябва да пресича пасове и удари към вратата на сините. Двата отбора ще се изправят един срещу на осминафинал, а Аржентина ще се опита да поправи впечатленията от първите три срещи в групата.

"Гледам го всеки ден, познавам го отлично. Много е трудно да бъде спрян. Той има наистина невероятни качества, дори за нас, професионални футболисти. Ние, разбира се, ще се опитаме да го спрем, но не само той е човекът с уникални качества в аржентинския отбор. Те имат още и също доста качествени нападатели, заяви Юмтити.

И докато в Барселона Лионел Меси може да разчита на подкрепата на Луис Суарес , то в националния отбор на страната той е доста по-самотен, а Гонсало Игуаин все още не е отбелязал гол. Другото, което е върху раменете му, е тежеста от очакванията на цялата нация, че едва ли не трябва да спечели сам Световното първенство. И сравненията с друг гений Диего Марадона са непрекъснати. За всички аржентинци ореолът на Меси няма да бъде същият, ако той не донесе Световната купа до края на кариерата си.

"Лео е напълно различен с Барселона и с тима на Аржентина. Просто там няма същите играчи, които са около него в клуба. В много ситуации хората в Барса буквално го пазят, спасяват го. Аржентинците понякога са жестоки с него, но няма какво да направи - това е родината му", допълни бранителят.