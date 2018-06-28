Льов: Със сигурност има доста причини да си тръгна

Отборът на Германия вече е у дома. Йоги Льов, неговият щаб и футболистите кацнаха на летището във Франкфурт и специалистът каза няколко думи пред насъбралите се журналисти. Специалистът не говори за бъдещето си, а изрази разочарование след отпадането от Световното първенство.

“Боли ни и сме много огорчени. Отборът не показа това, което може. Като треньор аз съм отговорен. Ще продължим да водим разговори. Трябва да размислим какви грешки сме допуснали”, заяви Льов на летището.

“Със сигурност има доста причини да си тръгна. Трябва да разсъждаваме по темата, нужно е време. Ще проведем разговори и тогава ще дадем отговор”, каза още наставникът на Маншафта.