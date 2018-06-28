Германски легенди критикуват играта на националния отбор

Бивши германски национали се изказаха изключително критично към националния отбор и играта му на световното първенство, но повечето от тях смятат, че раздяла с Йоахим Льов не трябва и няма да има.

"Сега вече знам, поне донякъде, какво е чувството да бъдеш фен на Англия толкова дълго време. Още в началото на турнира, при загубата с 0:1 от Мексико, си личеше, че на отбора му липсват някои неща. Нямахме правилния състав, нямаше го отборният дух, нямаше я страстта, нямаше ги и лидерите", заяви капитанът на шампионите от 1990-а Лотар Матеус.

Феликс Магат, който има мачове като халф в Бундестима и е печелил вътрешното първенство като треньор, отбеляза, че националният отбор следва пътя на клубовете, които се представят все по-лошо в Европа. "Не съм си и представял подобен провал", написа той във фейсбук, добавяйки, че представянето на отбора като цяло "беше толкова отчайващо, че няма смисъл да се търси виновник".

Томас Берхолд, който също беше защитник в отбора през 1990-а, се усъмни в избора на футболисти. В интервю за Антене Байерн той заяви следното: "Да оставиш Сане, Петерсен и Вагнер извън състава си е грешка. Льов винаги е твърдял, че иска да бъде и европейски шампион. Той вече стана световен шампион и все още е, така че аз смятам, че ще продължи да води отбора".

Олаф Тон, друг бивш халф, обясни: "Има много неща, за които селекционерът трябва да се погрижи. В момента лично на мен ми изглежда, че са нужни радикални промени". Оливер Кан, който работи за ZDF, заяви, че за него е "пълна мистерия" играта на отбора в груповата фаза. Той я оприличи като "апатична".

"Нещо трябва да се промени, защото представянето на този отбор не беше достойно за германски национален тим. Истински провал за германския футбол", добави бившият селекционер на България.Бившият защитник и световен шампион Гуидо Бухвалд заяви пред Кикер, че не вижда смисъл за промяна: "Льов свърши отлична работа през последните 12 години. Въпреки разочарованието, мачовете на световното първенство трябва да бъдат анилизирани спокойно и той да остане начело на отбора".Бившият халф Бернд Шустер също смята, че Льов ще остане. В интервю за Онда Серо той каза, че "нищо няма да стане, освен че през септември ще сложим ново начало. Към Льов има достатъчно доверие".