БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Германски легенди критикуват играта на националния отбор

28 юни 2018 | 17:11
Бивши германски национали се изказаха изключително критично към националния отбор и играта му на световното първенство, но повечето от тях смятат, че раздяла с Йоахим Льов не трябва и няма да има.
"Сега вече знам, поне донякъде, какво е чувството да бъдеш фен на Англия толкова дълго време. Още в началото на турнира, при загубата с 0:1 от Мексико, си личеше, че на отбора му липсват някои неща. Нямахме правилния състав, нямаше го отборният дух, нямаше я страстта, нямаше ги и лидерите", заяви капитанът на шампионите от 1990-а Лотар Матеус.
"Нещо трябва да се промени, защото представянето на този отбор не беше достойно за германски национален тим. Истински провал за германския футбол", добави бившият селекционер на България.
Феликс Магат, който има мачове като халф в Бундестима и е печелил вътрешното първенство като треньор, отбеляза, че националният отбор следва пътя на клубовете, които се представят все по-лошо в Европа. "Не съм си и представял подобен провал", написа той във фейсбук, добавяйки, че представянето на отбора като цяло "беше толкова отчайващо, че няма смисъл да се търси виновник".
Бившият защитник и световен шампион Гуидо Бухвалд заяви пред Кикер, че не вижда смисъл за промяна: "Льов свърши отлична работа през последните 12 години. Въпреки разочарованието, мачовете на световното първенство трябва да бъдат анилизирани спокойно и той да остане начело на отбора".
Томас Берхолд, който също беше защитник в отбора през 1990-а, се усъмни в избора на футболисти. В интервю за Антене Байерн той заяви следното: "Да оставиш Сане, Петерсен и Вагнер извън състава си е грешка. Льов винаги е твърдял, че иска да бъде и европейски шампион. Той вече стана световен шампион и все още е, така че аз смятам, че ще продължи да води отбора".
Бившият халф Бернд Шустер също смята, че Льов ще остане. В интервю за Онда Серо той каза, че "нищо няма да стане, освен че през септември ще сложим ново начало. Към Льов има достатъчно доверие".
Олаф Тон, друг бивш халф, обясни: "Има много неща, за които селекционерът трябва да се погрижи. В момента лично на мен ми изглежда, че са нужни радикални промени". Оливер Кан, който работи за ZDF, заяви, че за него е "пълна мистерия" играта на отбора в груповата фаза. Той я оприличи като "апатична".
Мондиал 2018
3 кръг, сряда 27 юни
Южна Корея
2:0краен резулат
Германия
Стадион: Казан Арена
Съдия: Марк Гайгер
23
2
5
14
19
20
8
15
17
22
7
1
5
15
11
10
13
8
18
23
9
20
Шин Тае-йон
Йоахим Льов
4-4-2
4-2-3-1
Титуляри
Хюн-Ву Чо Хюн-Ву Чо23 Мануел Нойер1 Мануел Нойер
Йонг Лий Йонг Лий2 Джошуа Кимих18 Джошуа Кимих
Йон-Сун Юн Йон-Сун Юн5 Никлас Зюле15 Никлас Зюле
Юнг-Гвон Ким Юнг-Гвон Ким19 Матс Хумелс5 Матс Хумелс
Чул Хон Чул Хон14 Йонас Хектор3 Йонас Хектор
Жае-Сун Лий Жае-Сун Лий17 Сами Кедира6 Сами Кедира
Ву-Юн-Джун Ву-Юн-Джун15 Тони Кроос8 Тони Кроос
Хюн-Соо Ян Хюн-Соо Ян20 Леон Горетцка14 Леон Горетцка
Сьон-Мин Муун Сьон-Мин Муун18 Месут Йозил10 Месут Йозил
Джа-Чеол Коо Джа-Чеол Коо13 Марко Ройс11 Марко Ройс
Хеунг-Мин Сон Хеунг-Мин Сон7 Тимо Вернер9 Тимо Вернер
Резерви
Се-Йон-Жоо Се-Йон-Жоо8 Марио Гомес23 Марио Гомес
Хий-Чан Хуан Хий-Чан Хуан11 Юлиан Брант20 Юлиан Брант
Томас Мюлер13 Томас Мюлер
Юнг-Гвон Кимгол Юнг-Гвон Ким  90'
Хеунг-Мин Сонгол Хеунг-Мин Сон 
Хий-Чан Хуанизлиза Хий-Чан Хуан  79'
Йо-Хан Ковлиза Йо-Хан Ко 
78' Йонас Хектор  Йонас Хекторизлиза
Юлиан Брант  Юлиан Брантвлиза
Сьон-Мин Муунизлиза Сьон-Мин Муун  69'
Се-Йон-Жоовлиза Се-Йон-Жоо 
Хеунг-Мин Сонжълт картон Хеунг-Мин Сон  65'
63' Леон Горетцка  Леон Горетцкаизлиза
Томас Мюлер  Томас Мюлервлиза
58' Сами Кедира  Сами Кедираизлиза
Марио Гомес  Марио Гомесвлиза
Джа-Чеол Кооизлиза Джа-Чеол Коо  56'
Хий-Чан Хуанвлиза Хий-Чан Хуан 
Сьон-Мин Муунжълт картон Сьон-Мин Муун  48'
Жае-Сун Лийжълт картон Жае-Сун Лий  23'
Ву-Юн-Джунжълт картон Ву-Юн-Джун  9'
2 Голове 0
3 Ъглови удари 9
8 Центрирания 42
0 Засади 1
5 Точни удари 6
11 Тъчове 23
6 Неточни удари 13
18 Удари от вратата 10
31 Притежание на топката % 69
4 Жълти картони 0
0 Блокирани удари 5
3 Смени 3
2 Контра атаки 0
16 Извършени фалове 7
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
1:0
Хеунг-Мин Сон
90'
 
2:0
Юнг-Гвон Ким
90'
 
Снимка: ©Getty Images

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Източник Sportal.bg
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