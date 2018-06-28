Лотар Матеус: Бразилия е фаворит за титлата

Легендата на немския футбол и бивш селекционер на националния отбор на България Лотар Матеус разкритикува представянето на немските футболисти на Световното първенство, като посочи Бразилия за основен фаворит за титлата. Според бившия капитан на Бундестима старши треньорът Йоахим Льов е сбъркал с избора си на играчи за Мондиала в Русия.

"В последните години някои събития в немския футбол не се развиха добре. Льов свърши отлична работа, но допусна грешки в последния етап на подготовката за това първенство. Това е негова грешка. Може би не повика точните играчи, защото те не показаха никаква страст и никаква сработеност на терена. Все качества, които изведоха Германия до световната титла преди четири години", каза Матеус.

"С играта, която Германия показа срещу Южна Корея, не заслужаваше да продължи напред. Нито играта бе добра, нито бяха постигнати резултати. На Световното в Бразилия нещата не стояха така. Сега обаче е рано да говорим за това дали Льов трябва да си ходи. Федерацията ще вземе решение за това. Но Льов свърши много работа през последните 12 години и ни направи световни шампиони. Спешни решения не са нужни", допълни Матеус.