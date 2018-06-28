БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Страхотен коефициент за победа на Испания срещу Русия

28 юни 2018 | 15:12
Страхотен коефициент за победа на Испания срещу Русия
Световното първенство навлезе в решителна фаза на елиминациите. Испания започна шампионата с равенство срещу Португалия, но успех над Иран и равенство в края срещу Мароко изкачиха тима на първо място в група "В". Така на първи юли световните шампиони от 2010 година излизат срещу домакините от Русия, които завършиха на второ място в група "А".

В неделя Серхио Рамос и компания ще гонят седмо класиране на четвъртфинал в историята на "Ла Фурия". Това е 15-то участие на Мондиал, като през този век "Ла Роха" бе сред 8-те най-добри през 2002 година в Япония и Южна Корея, както и през 2010 година, когато накрая триумфира за първи път в своята история.

Поредната специална оферта на един от водещите букмейкъри Betfair е свързана именно с двубоя Испания - Русия. Срещата е от 17 часа на първи юли, а предложението е многократно увеличен коефициент за успех на момчетата на Фернандо Йеро в редовното време. Котировката за победа на иберийците е 35.00. Всеки, който се регистрира в сайта на Betfair, ще има възможност да се възползва от тази ставка. Максималният залог, който може да бъде направен, е едно евро.
Мондиал 2018
1/8 кръг, неделя 1 юли
Испания
17:00предстои
Русия
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Англия Англия
2
2
0
0
8:2 (6)
6
2 Белгия Белгия
2
2
0
0
8:2 (6)
6
3 Тунис Тунис
2
0
0
2
3:7 (-4)
0
4 Панама Панама
2
0
0
2
1:9 (-8)
0
1 Сенегал Сенегал
2
1
1
0
4:3 (1)
4
2 Япония Япония
2
1
1
0
4:3 (1)
4
3 Колумбия Колумбия
2
1
0
1
4:2 (2)
3
4 Полша Полша
2
0
0
2
1:5 (-4)
0
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
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