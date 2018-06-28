Марио Фернандес: Испания има добри играчи и трябва да подходим с респект към тях

Защитникът на Русия Марио Фернандес след тренировка в Новогорск заяви, че отборът е напълно подготвен за срещата от 1/8-финалите на Световното първенство срещу Испания."Нищо няма да се промени срещу Испания. Ние играем добре, въпреки загубата от Уругвай с 0:3. Очакваме да продължим да показваме добра игра. В Испания има отлични играчи и винаги трябва да се подхожда с респект към тях. Имахме отлична подготовка. Отначало бяхме на лагер в Австрия, след което продължихме работата си в Москва. За мача с Испания ние сме напълно готови и мотивирани", заяви Марио Фернандес.Междувременно, бившият селекционер на Русия Гус Хидинк посети последната тренировка на отбора. Холандецът се видя с футболистите и треньорският щаб преди срещата от 1/8-финалите срещу Испания в неделя.В Новогорск руският национален отбор провежда подготовката си единствено без Александър Ерохин. Полузащитникът работи по индивидуална програма във фитнес залата.