БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Марио Фернандес: Испания има добри играчи и трябва да подходим с респект към тях

28 юни 2018 | 14:23
Марио Фернандес: Испания има добри играчи и трябва да подходим с респект към тях
Защитникът на Русия Марио Фернандес след тренировка в Новогорск заяви, че отборът е напълно подготвен за срещата от 1/8-финалите на Световното първенство срещу Испания.

"Нищо няма да се промени срещу Испания. Ние играем добре, въпреки загубата от Уругвай с 0:3. Очакваме да продължим да показваме добра игра. В Испания има отлични играчи и винаги трябва да се подхожда с респект към тях. Имахме отлична подготовка. Отначало бяхме на лагер в Австрия, след което продължихме работата си в Москва. За мача с Испания ние сме напълно готови и мотивирани", заяви Марио Фернандес.
Междувременно, бившият селекционер на Русия Гус Хидинк посети последната тренировка на отбора. Холандецът се видя с футболистите и треньорският щаб преди срещата от 1/8-финалите срещу Испания в неделя.

В Новогорск руският национален отбор провежда подготовката си единствено без Александър Ерохин. Полузащитникът работи по индивидуална програма във фитнес залата.
Мондиал 2018
1/8 кръг, неделя 1 юли
Испания
17:00предстои
Русия
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Англия Англия
2
2
0
0
8:2 (6)
6
2 Белгия Белгия
2
2
0
0
8:2 (6)
6
3 Тунис Тунис
2
0
0
2
3:7 (-4)
0
4 Панама Панама
2
0
0
2
1:9 (-8)
0
1 Сенегал Сенегал
2
1
1
0
4:3 (1)
4
2 Япония Япония
2
1
1
0
4:3 (1)
4
3 Колумбия Колумбия
2
1
0
1
4:2 (2)
3
4 Полша Полша
2
0
0
2
1:5 (-4)
0
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
Снимка: ©Getty Images
Източник Sportal.bg
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играч на мача
  • Япония Полша
  • Сенегал Колумбия
  • Англия Белгия
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