БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Меси се сдоби с неочакван амулет, дали ще го свали до края на Мондиала? (видео)

28 юни 2018 | 13:37 - Обновена
Лидерът на Аржентина Лионел Меси намери себе си в третия мач от груповата фаза и помогна на своя тим да стигне до 1/8-финалите. След като изпусна дузпа в първия мач срещу Исландия и беше безличен срещу Хърватия, Лео реализира страхотен гол във вратата на Нигерия.
Журналист на Noticias изненада номер 10 с неочакван подарък преди двубоя с африканците. Репортерът даде на Меси червена лентичка, по негови думи носеща късмет. Тя е принадлежала на майката на журналиста. След срещата с нигерийците същият репортер зададе въпрос на Меси дали пази лентичката като щастлив амулет.
С усмивка на лице Ла Пулга запретна чорапа на десния си крак и показа, че е омотал лентичката на глезена си. Любопитно е дали Меси ще запази този талисман и в следващата среща на “лос гаучос” - в събота срещу Франция. Вижте видео най-долу.
Мондиал 2018
1/8 кръг, събота 30 юни
Франция
17:00предстои
Аржентина
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Англия Англия
2
2
0
0
8:2 (6)
6
2 Белгия Белгия
2
2
0
0
8:2 (6)
6
3 Тунис Тунис
2
0
0
2
3:7 (-4)
0
4 Панама Панама
2
0
0
2
1:9 (-8)
0
1 Сенегал Сенегал
2
1
1
0
4:3 (1)
4
2 Япония Япония
2
1
1
0
4:3 (1)
4
3 Колумбия Колумбия
2
1
0
1
4:2 (2)
3
4 Полша Полша
2
0
0
2
1:5 (-4)
0
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
Снимка: ©Getty Images

Още по темата
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ
редактор - отдел "Футбол"		 Прочетена 6112

Коментирай



Няма коментари.


›› Отбори

АвстралияАвстралия АнглияАнглия АржентинаАржентина БелгияБелгия БразилияБразилия ГерманияГермания ДанияДания ЕгипетЕгипет ИранИран ИсландияИсландия ИспанияИспания КолумбияКолумбия Коста РикаКоста Рика МарокоМароко МексикоМексико НигерияНигерия ПанамаПанама ПеруПеру ПолшаПолша ПортугалияПортугалия РусияРусия Саудитска АрабияСаудитска Арабия СенегалСенегал СърбияСърбия ТунисТунис УругвайУругвай ФранцияФранция ХърватияХърватия ШвейцарияШвейцария ШвецияШвеция Южна КореяЮжна Корея ЯпонияЯпония
играч на мача
  • Япония Полша
  • Сенегал Колумбия
  • Англия Белгия
  • Панама Тунис

Двубоите на деня

На живо Студио "Трето полувреме" преди Япония - Полша и Сенегал - Колумбия

Вашите лични данни

Ние събираме и обработваме Вашите лични данни.

За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие.

Ще използваме данните за осигуряване на по-доброто Ви преживяване на нашите сайтове.

Ако натиснете бутона Приемам всички, ще дадете съгласието си на нас и на всички трети страни, описани детайлно в Политиката за поверителност и Политиката за бисквитките.

Защо е необходимо моето съгласие?

Настройки