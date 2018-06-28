Уилям Карвальо пропусна тренировката на Португалия

Полузащитникът на националния отбор на Португалия Уилям Карвальо пропусна днешната тренировка на тима, съобщи "А Бола".



Карвальо има болки в кръста, които не са му позволили да се включи в заниманието, но участие в него са взели Желсон Мартинш и Рафаел Герейро, които отсъстваха в сряда.



В събота Португалия среща Уругвай в осминафиналите на световното първенство по футбол.

