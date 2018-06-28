Днес няма да бъде взето решение за Льов, но пък не се знае какво мисли той

Почти сигурно днес няма да има трусове в германския национален тим. Всички се питат дали Йоахим Льов ще бъде уволнен, но отговорът на този въпрос едва ли ще бъде даден скоро. Президентът на Германския футболен съюз Райнхард Гриндел заяви, че първо иска да прочете доклад с детайлен анализ за представянето на отбора и след това да бъде взето евентуално решение.

"Снощи се чух с Йоги. В следващите дни ще обсъдим какво да правим", заяви Гриндел пред Sport Bild.

Бундестимът се прибира днес и се очаква селекционерът да говори пред местните медии на летището във Франкфурт.

Шампионите от 2014 г. останаха последни в групата си в Русия.

Единствено изненада може да дойде от самия Льов, който да изпревари решението на ръководството на централата и да обяви, че си подава оставката. След загубата от Република Корея вчера треньорът заяви, че първо иска да преспи, преди да реши дали не е по-добре да си тръгне от тима.