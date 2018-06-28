БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Стоичков: Радостен съм за Япония (видео)

28 юни 2018 | 13:06 - Обновена
Българският футболен специалист Христо Стоичков изрази очакванията си за днешните ранни мачове от Световното първенство. От 17,00 часа са срещите от група Н: Сенегал - Колумбия и Япония - Полша.
m“Радостен съм за Япония. Техният треньор ми е бил треньор и на мен. Заслужено имат четири точки. Играят с динамика, много скорост, не се предават”, заяви Камата в традиционното интервю за БНТ1.
“Сенегал няма да се даде лесно. Здрав отбор, показа ярост в атака, знае как да атакува. И тях, както и японците, ги устройва една точка. Колумбия може да направи страхотен мач. Зависи си от самите тях”, каза още футболното величие.
Мондиал 2018
3 кръг, четвъртък 28 юни
Япония
17:00предстои
Полша
Betfair UK Sportsbook
3 3.1 2.7
1 x 2
Стадион: Волгоград Арена
Съдия: Яни Сиказуе
1
5
20
21
19
22
11
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16
9
13
22
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10
19
11
6
21
9
Акира Нашино
Адам Навалка
4-4-2
4-2-3-1
Титуляри
Ейджи Кавашима Ейджи Кавашима1 Лукаш Фабиански22 Лукаш Фабиански
Хироки Сакаи Хироки Сакаи19 Бартош Бережински18 Бартош Бережински
Мая Йошида Мая Йошида22 Камил Глик15 Камил Глик
Тамоаки Макино Тамоаки Макино20 Ян Беднарек5 Ян Беднарек
Юто Нагатомо Юто Нагатомо5 Артур Йедържчик3 Артур Йедържчик
Готоку Сакай Готоку Сакай21 Гжегож Криховяк10 Гжегож Криховяк
Гаку Шибасаки Гаку Шибасаки7 Яцек Горалски6 Яцек Горалски
Хотару Ямагучи Хотару Ямагучи16 Камил Гросицки11 Камил Гросицки
Такаши Усами Такаши Усами11 Пьотър Зелински19 Пьотър Зелински
Йошинори Муто Йошинори Муто13 Рафал Куржава21 Рафал Куржава
Шинджи Оказаки Шинджи Оказаки9 Роберт Левандовски9 Роберт Левандовски
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Сенегал Сенегал
2
1
1
0
4:3 (1)
4
2 Япония Япония
2
1
1
0
4:3 (1)
4
3 Колумбия Колумбия
2
1
0
1
4:2 (2)
3
4 Полша Полша
2
0
0
2
1:5 (-4)
0
Компания 1 x 2
3 3.1 2.7
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
Снимка: ©Getty Images

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Източник Sportal.bg
 Прочетена 3889

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ей
(Гост) 2
отговор
28 юни 2018 | 13:27

Йовчо боклук долен само цска Рейтинг: 5 1

ЙОВЧО
(Гост) 1
отговор
28 юни 2018 | 13:25

ей предател колко комисионна прибра от Недялков Рейтинг: 2 8

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играч на мача
  • Япония Полша
  • Сенегал Колумбия
  • Англия Белгия
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