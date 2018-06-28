Четирима бразилци пострадаха във фен зоната в Бело Оризонте

Четирима души пострадаха във фен зоната на стадион "Менайрао" в Бело Оризонте, в която футболни запаянковци наблюдаваха на голям екран срещата от Мондиал 2018 между Бразилия и Сърбия.



Около 30 хиляди души пристигнаха на съоръжението и препълниха определеното пространство, заради което се стигна до инцидента.



Полицията се опита да удържи натиска на тълпата и дори използва сълзотворен газ, като в блъсканицата четирима души бяха леко ранени.



Бразилия победи Сърбия с 2:0 и спечели първото място в група "Е". "Селесао" ще играе срещу Мексико на осминафиналите.





3 кръг, сряда 27 юни Мондиал 2018 Сърбия 0:2 краен резулат Бразилия титуляри състав детайли статистика класиране залози Стадион: Откритие Арена

Съдия: Алиреза Фагхани 19 1 2 11 13 15 21 10 20 7 18 1 6 2 3 22 19 5 17 8 9 10 Младен Кръстаич Тите 4-2-3-1 4-2-3-1 Титуляри Владимир Стойкович 1 1 Алисон Антонио Рукавина 2 22 Фагнер Никола Миленкович 15 2 Тиаго Силва Милош Велкович 13 3 Миранда Александър Коларов 11 12 Марсело Неманя Матич 21 15 Паулиньо Сергей Милинкович-Савич 20 5 Каземиро Душан Тадич 10 19 Вилиан Адем Ляич 22 11 Филипе Коутиньо Филип Костич 17 10 Неймар Александър Митрович 9 9 Габриел Жезус Резерви Андрия Живкович 7 17 Фернандиньо Лука Йович 19 8 Ренато Аугусто Неманя Радонич 18 6 Филипе Луис Александър Митрович излиза 89' Лука Йович влиза Филип Костич излиза 82' Неманя Радонич влиза 80' Филипе Коутиньо излиза Ренато Аугусто влиза Адем Ляич излиза 75' Андрия Живкович влиза Александър Митрович жълт картон 70' 68' Тиаго Силва гол 66' Паулиньо излиза Фернандиньо влиза Неманя Матич жълт картон 48' 36' Паулиньо гол Адем Ляич жълт картон 33' 10' Марсело излиза Филипе Луис влиза 0 Голове 2 5 Ъглови удари 9 32 Центрирания 16 2 Засади 4 1 Точни удари 7 11 Тъчове 18 6 Неточни удари 5 5 Удари от вратата 5 45 Притежание на топката % 55 3 Жълти картони 0 2 Блокирани удари 3 3 Смени 3 0 Контра атаки 1 13 Извършени фалове 7 Мондиал 2018 М П Р З Г точки 1 Бразилия 3 2 1 0 5:1 (4) 7 2 Швейцария 3 1 2 0 5:4 (1) 5 3 Сърбия 3 1 0 2 2:4 (-2) 3 4 Коста Рика 3 0 1 2 2:5 (-3) 1 8 халф 10 вратар x В игра - мин. Голове Жълти картони Червени картони Пост Номер Възраст 36' 0:1 Паулиньо 68' 0:2 Тиаго Силва