БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Вратарят на Аржентина се оплака от заплахи

28 юни 2018 | 12:20 - Обновена
Придобилият лоша слава вратар на Аржентина Вили Кабайеро е възмутен от отправени заплахи както към него, така и към членове на семейството му. 36-годишният страж допусна фрапантна грешка за първия гол на Хърватия във втория мач на “гаучосите” на Световното първенство, което спомогна за тежката загуба на тима с 0:3. След това вратарят на Челси загуби титулярното си място за сблъсъка с Нигерия, след който аржентинците все пак си проправиха път към осминафиналите.
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Ето какво написа Кабайеро в профила си в Instagram:

Малко по-спокойно… След положителния за нас резултат и класирането ни напред случилото се вече се превърна в комична случка. Липса на късмет, издънка, грешка… както искате го наречете. Има много неща, които приемам, защото това си беше грешка на футболно ниво. Но в същото време станах обект на множество прояви на неуважение, зли пожелания и заплахи срещу мен и семейството ми. Това грозно отношение не ми помогна. Още веднъж казвам, че признавам грешката си, но никога не съм искал семейството ми да прекара такива неприятни дни”.
ВИДЕО ОТ МОНДИАЛ 2018
Мондиал 2018
1/8 кръг, събота 30 юни
Франция
17:00предстои
Аржентина
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Англия Англия
2
2
0
0
8:2 (6)
6
2 Белгия Белгия
2
2
0
0
8:2 (6)
6
3 Тунис Тунис
2
0
0
2
3:7 (-4)
0
4 Панама Панама
2
0
0
2
1:9 (-8)
0
1 Сенегал Сенегал
2
1
1
0
4:3 (1)
4
2 Япония Япония
2
1
1
0
4:3 (1)
4
3 Колумбия Колумбия
2
1
0
1
4:2 (2)
3
4 Полша Полша
2
0
0
2
1:5 (-4)
0
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
Снимка: ©Getty Images

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Източник Sportal.bg
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играч на мача
  • Япония Полша
  • Сенегал Колумбия
  • Англия Белгия
  • Панама Тунис

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