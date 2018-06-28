Вратарят на Аржентина се оплака от заплахи

Малко по-спокойно… След положителния за нас резултат и класирането ни напред случилото се вече се превърна в комична случка. Липса на късмет, издънка, грешка… както искате го наречете. Има много неща, които приемам, защото това си беше грешка на футболно ниво. Но в същото време станах обект на множество прояви на неуважение, зли пожелания и заплахи срещу мен и семейството ми. Това грозно отношение не ми помогна. Още веднъж казвам, че признавам грешката си, но никога не съм искал семейството ми да прекара такива неприятни дни”. <a href="https://www.sportal.bg/bnt/wc_video_list.php" target="_blank">ВИДЕО ОТ МОНДИАЛ 2018</a>

Придобилият лоша слава вратар на Аржентина Вили Кабайеро е възмутен от отправени заплахи както към него, така и към членове на семейството му. 36-годишният страж допусна фрапантна грешка за първия гол на Хърватия във втория мач на “гаучосите” на Световното първенство, което спомогна за тежката загуба на тима с 0:3. След това вратарят на Челси загуби титулярното си място за сблъсъка с Нигерия , след който аржентинците все пак си проправиха път към осминафиналите.Ето какво написа Кабайеро в профила си в Instagram: