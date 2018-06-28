Ахмед Муса: Разочаровани сме, че отпаднахме още в групите

Муса взе участие и в три мача на отбора си в група "D" на Мондиал 2018, като вкара два гола в срещата срещу Исландия (2:0).

Нападателят на Нигерия Ахмед Муса заяви, че той и неговите съотборници са много разочаровани, че не успяха да достигнат до 1/8-финалите на Световното първенство в Русия. Той също така благодари на феновете, които подкрепиха "суперорлите" по време на турнира."Благодаря на феновете за подкрепата им по време на турнира. Благодарен съм на Бог за възможността да представя страната си на Световното първенство. Разочаровани сме, че отпаднахме още в групата. Ние ще го използваме като мотивация да се върнем по-силни", написа Ахмед Муса в социалната мрежа "Туитър".