|Група A
|Русия
|5:0КР
|Саудитска Арабия
|Група B
|Португалия
|3:3КР
|Испания
|Група E
|Коста Рика
|0:1КР
|Сърбия
|Група F
|Швеция
|1:0КР
|Южна Корея
|Група B
|Португалия
|1:0КР
|Мароко
|Група A
|Уругвай
|1:0КР
|Саудитска Арабия
|Група E
|Бразилия
|2:0КР
|Коста Рика
|Група F
|Южна Корея
|1:2КР
|Мексико
|Група A
|Саудитска Арабия
|2:1КР
|Египет
|Група B
|Иран
|1:1КР
|Португалия
|Група F
|Южна Корея
|2:0КР
|Германия
|Група E
|Швейцария
|2:2КР
|Коста Рика
|Уругвай
|30.0621:00
|Португалия
|
"Контра Мондиал": Кой е виновен за провала на Германия? (видео)28 юни 2018 | 12:12 - Обновена
|Титуляри
|Хюн-Ву Чо
|23
|1
|Мануел Нойер
|Йонг Лий
|2
|18
|Джошуа Кимих
|Йон-Сун Юн
|5
|15
|Никлас Зюле
|Юнг-Гвон Ким
|19
|5
|Матс Хумелс
|Чул Хон
|14
|3
|Йонас Хектор
|Жае-Сун Лий
|17
|6
|Сами Кедира
|Ву-Юн-Джун
|15
|8
|Тони Кроос
|Хюн-Соо Ян
|20
|14
|Леон Горетцка
|Сьон-Мин Муун
|18
|10
|Месут Йозил
|Джа-Чеол Коо
|13
|11
|Марко Ройс
|Хеунг-Мин Сон
|7
|9
|Тимо Вернер
|Резерви
|Се-Йон-Жоо
|8
|23
|Марио Гомес
|Хий-Чан Хуан
|11
|20
|Юлиан Брант
|13
|Томас Мюлер
|Юнг-Гвон Кимгол
|90'
|Хеунг-Мин Сонгол
|Хий-Чан Хуанизлиза
|79'
|Йо-Хан Ковлиза
|78'
|Йонас Хекторизлиза
|Юлиан Брантвлиза
|Сьон-Мин Муунизлиза
|69'
|Се-Йон-Жоовлиза
|Хеунг-Мин Сонжълт картон
|65'
|63'
|Леон Горетцкаизлиза
|Томас Мюлервлиза
|58'
|Сами Кедираизлиза
|Марио Гомесвлиза
|Джа-Чеол Кооизлиза
|56'
|Хий-Чан Хуанвлиза
|Сьон-Мин Муунжълт картон
|48'
|Жае-Сун Лийжълт картон
|23'
|Ву-Юн-Джунжълт картон
|9'
|Мондиал 2018
|М
|П
|Р
|З
|Г
|точки
|1
|Швеция
|
3
|
2
|
0
|
1
|
5:2 (3)
|
6
|2
|Мексико
|
3
|
2
|
0
|
1
|
3:4 (-1)
|
6
|3
|Южна Корея
|
3
|
1
|
0
|
2
|
3:3 (0)
|
3
|4
|Германия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:4 (-2)
|
3
|В игра
|- мин.
|Голове
|Жълти картони
|Червени картони
|Пост
|Номер
|Възраст
|
Източник Sportal.bg
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