Кралят на Испания Филип VI ще пътува за Москва, за да присъства на мача от 1/8-финалите на Световното първенство срещу Русия в събота на стадион "Лужники". Това се посочва в официално изявление, публикувано от Кралската футболна федерация.



"Кралят ще присъства на стадион Лужники, за да подкрепи националния отбор на Испания в мача от 1/8-финалите на Световното първенство по футбол. Негово величество Филип VI ще бъде в ложата за почетни гости на Олимпийския стадион заедно с председателя на футболната централа Луис Рубиалес", се казва в съобщението.



резидентът на Русия Владимир Путин също възнамерява да подкрепи руския национален отбор в мача с Испания, но все още не е решил дали ще отиде на стадиона.