Рукавина: Беше много трудно да направим нещо срещу Бразилия

"Срещу Бразилия беше много трудно да направим нещо. Трябваше да си вземем точките от Швейцария. Когато в мачовете срещу големите отбори не вкараш първи, става изключително трудно. А срещу нас беше Бразилия - петкратен световен шампион. Там са събрани изключителни футболисти. Аз лично се радвам, че имах възможността да играя в тази среща", коментира Рукавина.

Защитникът на националния отбор на Сърбия по футбол Антонио Рукавина заяви, че загубата от Швейцария е натежала за отпадането в груповата фаза на Мондиал 2018.Сърбите допуснаха късен гол и поражение с 1:2 от швейцарците във втория кръг в група "Е", заради което се нуждаеха от задължителна победа над Бразилия в последния си мач, за да продължат напред, но загубиха с 0:2 и бяха елиминирани.