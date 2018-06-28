Жезус: Знам, че головете ще дойдат

"Свикнал съм с напрежението, това не ми влияе. След всеки мач ме питат за головата ми суша. Да, не вкарвам, но знам, че попаденията ще дойдат. Най-важното е, че Бразилия побеждава. Още повече, че аз помагам на отбора, изпълнявам изискванията на треньора. Не мисля, че съм изнервен. Да, млад съм, може би донякъде ми липсва опит, но вече от година играя на най-високо ниво и прекрасно разбирам отговорността, която нося. Понякога вкарвам, но не играя така добре", коментира Жезус.

Нападателят на бразилския националния отбор по футбол Габриел Жезус не е притеснен, че все още не се е разписал след три мача на "Селесао" на Мондиал 2018 в Русия.