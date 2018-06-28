Сръбският полузащитник Сергей Милинкович-Савич не пожела да коментира бъдещето си след вчерашното отпадане на западната ни съседка от Световното първенство в Русия Сърбия допусна поражение с 2:0 от Бразилия и завърши на трето място в Група Е.

"Приключих участието си на Световното и сега се нуждая от почивка. Ще бъда щастлив, ако се върна в Рим. Чувствам се добре и все още имам договор с Лацио. Ювентус? Да, всеки ден чета новините по вестниците, но все още не съм мислил по въпроса. Сега мисля да си почина и после ще видим”, коментира Савич.