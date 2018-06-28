Неманя Матич пред отказване от националния отбор на Сърбия

Халфът на Сърбия Неманя Матич призна, че обмисля възможността да се откаже от националния отбор. Снощи “Орлите” отпаднаха от световното първенство в Русия след загуба с 0:2 от Бразилия. След мача футболистът на Манчестър Юнайтед заяви, че доста ще помисли дали да продължи да носи фланелката на Сърбия.“Нуждая се от почивка. Този сезон изиграх повече от 60 мача и съм емоционално изтощен. Относно следващия квалификационен цикъл - ще видим. Не обичам да правя тънки сметки. Ако мога да дам максимума от себе си, ще продължа да играя. В противен случай ще се откажа”, заяви Матич.