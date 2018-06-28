Петкович: 1/8-финалът бе минималната ни цел

Селекционерът на Швейцария Владимир Петкович разкри, че минималната цел пред неговия тим е била достигането до 1/8-финала на световното първенство. Възпитаниците му я изпълниха, след като завършиха на 2-ата позиция в група “Е” след равенство 2:2 с Коста Рика в последния си мач.“Достигането до 1/8-финала бе минималната ни цел, която трябваше да постигнем. Сега можем да мислим за следващия ни опонент. В един момент се колебаех дали да пусна най-добрите си играчи, за да не губят форма. Получихме два картона и ще имаме двама наказани, но разпоалгам с 23-а футболисти и имам пълно доверие на всички. Вярвам, че който и да избера, ще се раздаде на 120%. Жалко за двамата, които ще гледат отстрани, но вече нищо не може да се направи”, заяви Петкович.

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