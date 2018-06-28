Тите: Отборът израства с всеки мач

“Ние не живеем заради очакванията към нас, а живеем в реалността. Отборът ни постоянно израства в турнира и понася напрежението с добро представяне на терена. Във футбола е нужен баланс. Понякога съм имал безсънни нощи в търсене на този баланс. Довечера ще си позволя да изпия една кайпириня. Световното първенство е изтъкано от човешки взаимоотношения. Трябва да чувстваш случващото се в съблекалнята, какви са отношенията между играчите, отговорността, радостта, гордостта и да опиташ да ги балансираш. Ако има еуфория, да опиташ да я намалиш. Ако духът падне, да опиташ да го повдигнеш. Все още има какво да се желае в емоционално отношение от отбора. Като конкуретноспособност обаче той израства постоянно в тези три мача и отсега нататък ще вървим само нагоре”, заяви Тите.

Селекционерът на Бразилия Тите остана доволен от успеха с 2:0 над Сърбия в група “Е” на световното първенство. Тази победа осигури първото място в групата на “Кариоките”. Наставникът пък смята, че тимът му израства с всеки следващ мач.