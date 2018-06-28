Оскар Рамирес: Не заслужавахме подобно развитие на мача

Селекционерът на Коста Рика Оскар Рамирес остана разочарован след равенството 2:2 с Швейцария в последния мач от група “Е” на световното първенство. Така тимът му напуска турнира, без победа на сметката си. Той обаче смята, че това е незаслужено.“Не знам какво да ви кажа. Не заслужавахме подобно развитие на мача. Беше важно за нас да изиграем този двубой по този начин, но за съжаление не се получи. Знам, че в момента в Коста Рика се чудят дали не сгреших състава, дали не трябваше да сме по-динамични в нападение. Мисля, че се справихме добре, просто не беше достатъчно”, заяви Рамирес.

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