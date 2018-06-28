Оскар Рамирес: Не заслужавахме подобно развитие на мача

|Група A
|Русия
|5:0КР
|Саудитска Арабия
|Група B
|Португалия
|3:3КР
|Испания
|Група E
|Коста Рика
|0:1КР
|Сърбия
|Група F
|Швеция
|1:0КР
|Южна Корея
|Група B
|Португалия
|1:0КР
|Мароко
|Група A
|Уругвай
|1:0КР
|Саудитска Арабия
|Група E
|Бразилия
|2:0КР
|Коста Рика
|Група F
|Южна Корея
|1:2КР
|Мексико
|Група A
|Саудитска Арабия
|2:1КР
|Египет
|Група B
|Иран
|1:1КР
|Португалия
|Група F
|Южна Корея
|2:0КР
|Германия
|Група E
|Швейцария
|2:2КР
|Коста Рика
|Уругвай
|30.0621:00
|Португалия
|
Оскар Рамирес: Не заслужавахме подобно развитие на мача28 юни 2018 | 00:22 - Обновена
|Титуляри
|Ян Зомер
|1
|1
|Кейлор Навас
|Щефан Лихщайнер
|2
|16
|Кристиан Гамбоа
|Фабиан Шер
|22
|2
|Джони Акоста
|Мануел Аканжи
|5
|3
|Джанкарло Гонсалес
|Рикардо Родригес
|13
|19
|Кендъл Уостън
|Валон Бехрами
|11
|8
|Брайън Овиедо
|Гранит Джака
|10
|10
|Брайън Руис
|Джердан Шакири
|23
|5
|Селсо Борхес
|Блерим Джемали
|15
|20
|Давид Гусман
|Брийл Емболо
|7
|9
|Даниел Колиндрес Солера
|Марио Гавранович
|18
|12
|Джоел Кембъл
|Резерви
|Денис Закария
|17
|13
|Родни Уолъс
|Йосип Дърмич
|19
|14
|Рандал Асофейфа
|Михаел Ланг
|6
|4
|Ян Смит
|90'
|Давид Гусманизлиза
|Рандал Асофейфавлиза
|Кристиан Гамбоаизлиза
|Ян Смитвлиза
|Ян Зомеравтогол
|89'
|Кендъл Уостънжълт картон
|Йосип Дърмичгол
|88'
|Фабиан Шержълт картон
|83'
|Джердан Шакириизлиза
|81'
|Даниел Колиндрес Солераизлиза
|Михаел Лангвлиза
|Родни Уолъсвлиза
|Денис Закарияжълт картон
|75'
|Марио Гаврановичизлиза
|69'
|Йосип Дърмичвлиза
|Валон Бехрамиизлиза
|60'
|Денис Закариявлиза
|56'
|Кендъл Уостънгол
|Щефан Лихщайнержълт картон
|37'
|Блерим Джемалигол
|31'
|29'
|Джоел Кембължълт картон
|11'
|Кристиан Гамбоажълт картон
|Мондиал 2018
|М
|П
|Р
|З
|Г
|точки
|1
|Бразилия
|
3
|
2
|
1
|
0
|
5:1 (4)
|
7
|2
|Швейцария
|
3
|
1
|
2
|
0
|
5:4 (1)
|
5
|3
|Сърбия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:4 (-2)
|
3
|4
|Коста Рика
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2:5 (-3)
|
1
|В игра
|- мин.
|Голове
|Жълти картони
|Червени картони
|Пост
|Номер
|Възраст
|
Източник Sportal.bg
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