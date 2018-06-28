БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Оскар Рамирес: Не заслужавахме подобно развитие на мача

28 юни 2018 | 00:22 - Обновена
Селекционерът на Коста Рика Оскар Рамирес остана разочарован след равенството 2:2 с Швейцария в последния мач от група “Е” на световното първенство. Така тимът му напуска турнира, без победа на сметката си. Той обаче смята, че това е незаслужено.
rr
“Не знам какво да ви кажа. Не заслужавахме подобно развитие на мача. Беше важно за нас да изиграем този двубой по този начин, но за съжаление не се получи. Знам, че в момента в Коста Рика се чудят дали не сгреших състава, дали не трябваше да сме по-динамични в нападение. Мисля, че се справихме добре, просто не беше достатъчно”, заяви Рамирес.

ВИДЕО ОТ МОНДИАЛ 2018


ФОТОГАЛЕРИЯ НА МАЧА
ФОТОГАЛЕРИЯ НА ФЕНОВЕТЕ НА ШВЕЙЦАРИЯ
ФОТОТАЛЕРИЯ НА ФЕНОВЕТЕ НА КОСТА РИКА
Мондиал 2018
3 кръг, сряда 27 юни
Швейцария
2:2краен резулат
Коста Рика
Стадион: Нижни Новгород
Съдия: Клеман Тюрпен
1
2
13
22
6
15
10
5
17
19
7
1
8
3
13
2
4
5
14
12
10
19
Владимир Петкович
Оскар Рамирес
4-2-3-1
5-4-1
Титуляри
Ян Зомер Ян Зомер1 Кейлор Навас1 Кейлор Навас
Щефан Лихщайнер Щефан Лихщайнер2 Кристиан Гамбоа16 Кристиан Гамбоа
Фабиан Шер Фабиан Шер22 Джони Акоста2 Джони Акоста
Мануел Аканжи Мануел Аканжи5 Джанкарло Гонсалес3 Джанкарло Гонсалес
Рикардо Родригес Рикардо Родригес13 Кендъл Уостън19 Кендъл Уостън
Валон Бехрами Валон Бехрами11 Брайън Овиедо8 Брайън Овиедо
Гранит Джака Гранит Джака10 Брайън Руис10 Брайън Руис
Джердан Шакири Джердан Шакири23 Селсо Борхес5 Селсо Борхес
Блерим Джемали Блерим Джемали15 Давид Гусман20 Давид Гусман
Брийл Емболо Брийл Емболо7 Даниел Колиндрес Солера9 Даниел Колиндрес Солера
Марио Гавранович Марио Гавранович18 Джоел Кембъл12 Джоел Кембъл
Резерви
Денис Закария Денис Закария17 Родни Уолъс13 Родни Уолъс
Йосип Дърмич Йосип Дърмич19 Рандал Асофейфа14 Рандал Асофейфа
Михаел Ланг Михаел Ланг6 Ян Смит4 Ян Смит
90' Давид Гусман  Давид Гусманизлиза
Рандал Асофейфа  Рандал Асофейфавлиза
Кристиан Гамбоа  Кристиан Гамбоаизлиза
Ян Смит  Ян Смитвлиза
Ян Зомер  Ян Зомеравтогол
89' Кендъл Уостън  Кендъл Уостънжълт картон
Йосип Дърмичгол Йосип Дърмич  88'
Фабиан Шержълт картон Фабиан Шер  83'
Джердан Шакириизлиза Джердан Шакири  81' Даниел Колиндрес Солера  Даниел Колиндрес Солераизлиза
Михаел Лангвлиза Михаел Ланг  Родни Уолъс  Родни Уолъсвлиза
Денис Закарияжълт картон Денис Закария  75'
Марио Гаврановичизлиза Марио Гавранович  69'
Йосип Дърмичвлиза Йосип Дърмич 
Валон Бехрамиизлиза Валон Бехрами  60'
Денис Закариявлиза Денис Закария 
56' Кендъл Уостън  Кендъл Уостънгол
Щефан Лихщайнержълт картон Щефан Лихщайнер  37'
Блерим Джемалигол Блерим Джемали  31'
29' Джоел Кембъл  Джоел Кембължълт картон
11' Кристиан Гамбоа  Кристиан Гамбоажълт картон
2 Голове 2
6 Ъглови удари 5
27 Центрирания 22
1 Засади 1
3 Точни удари 6
21 Тъчове 19
4 Неточни удари 6
14 Удари от вратата 5
61 Притежание на топката % 39
3 Жълти картони 3
4 Блокирани удари 3
3 Смени 3
2 Контра атаки 4
9 Извършени фалове 14
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
1:0
Блерим Джемали
31'
 
 
56'
1:1
Кендъл Уостън
2:1
Йосип Дърмич
88'
 
 
90'
2:2
Ян Зомер
Снимка: ©Getty Images

Още по темата
Източник Sportal.bg
 Прочетена 838

Коментирай



Няма коментари.


›› Видео

Коста Рика се добра до точка срещу Швейцария, но поема към дома

›› Отбори

АвстралияАвстралия АнглияАнглия АржентинаАржентина БелгияБелгия БразилияБразилия ГерманияГермания ДанияДания ЕгипетЕгипет ИранИран ИсландияИсландия ИспанияИспания КолумбияКолумбия Коста РикаКоста Рика МарокоМароко МексикоМексико НигерияНигерия ПанамаПанама ПеруПеру ПолшаПолша ПортугалияПортугалия РусияРусия Саудитска АрабияСаудитска Арабия СенегалСенегал СърбияСърбия ТунисТунис УругвайУругвай ФранцияФранция ХърватияХърватия ШвейцарияШвейцария ШвецияШвеция Южна КореяЮжна Корея ЯпонияЯпония
играч на мача
  • Япония Полша
  • Сенегал Колумбия
  • Англия Белгия
  • Панама Тунис

Двубоите на деня

Вашите лични данни

Ние събираме и обработваме Вашите лични данни.

За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие.

Ще използваме данните за осигуряване на по-доброто Ви преживяване на нашите сайтове.

Ако натиснете бутона Приемам всички, ще дадете съгласието си на нас и на всички трети страни, описани детайлно в Политиката за поверителност и Политиката за бисквитките.

Защо е необходимо моето съгласие?

Настройки