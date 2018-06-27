Тиаго Силва: Това е истинската Бразилия

|Група A
|Русия
|5:0КР
|Саудитска Арабия
|Група B
|Португалия
|3:3КР
|Испания
|Група E
|Коста Рика
|0:1КР
|Сърбия
|Група F
|Швеция
|1:0КР
|Южна Корея
|Група B
|Португалия
|1:0КР
|Мароко
|Група A
|Уругвай
|1:0КР
|Саудитска Арабия
|Група E
|Бразилия
|2:0КР
|Коста Рика
|Група F
|Южна Корея
|1:2КР
|Мексико
|Група A
|Саудитска Арабия
|2:1КР
|Египет
|Група B
|Иран
|1:1КР
|Португалия
|Група F
|Южна Корея
|2:0КР
|Германия
|Група E
|Швейцария
|2:2КР
|Коста Рика
|Уругвай
|30.0621:00
|Португалия
|
Тиаго Силва: Това е истинската Бразилия27 юни 2018 | 23:53 - Обновена
|Титуляри
|Владимир Стойкович
|1
|1
|Алисон
|Антонио Рукавина
|2
|22
|Фагнер
|Никола Миленкович
|15
|2
|Тиаго Силва
|Милош Велкович
|13
|3
|Миранда
|Александър Коларов
|11
|12
|Марсело
|Неманя Матич
|21
|15
|Паулиньо
|Сергей Милинкович-Савич
|20
|5
|Каземиро
|Душан Тадич
|10
|19
|Вилиан
|Адем Ляич
|22
|11
|Филипе Коутиньо
|Филип Костич
|17
|10
|Неймар
|Александър Митрович
|9
|9
|Габриел Жезус
|Резерви
|Андрия Живкович
|7
|17
|Фернандиньо
|Лука Йович
|19
|8
|Ренато Аугусто
|Неманя Радонич
|18
|6
|Филипе Луис
|Александър Митровичизлиза
|89'
|Лука Йовичвлиза
|Филип Костичизлиза
|82'
|Неманя Радоничвлиза
|80'
|Филипе Коутиньоизлиза
|Ренато Аугустовлиза
|Адем Ляичизлиза
|75'
|Андрия Живковичвлиза
|Александър Митровичжълт картон
|70'
|68'
|Тиаго Силвагол
|66'
|Паулиньоизлиза
|Фернандиньовлиза
|Неманя Матичжълт картон
|48'
|36'
|Паулиньогол
|Адем Ляичжълт картон
|33'
|10'
|Марселоизлиза
|Филипе Луисвлиза
|Мондиал 2018
|М
|П
|Р
|З
|Г
|точки
|1
|Бразилия
|
3
|
2
|
1
|
0
|
5:1 (4)
|
7
|2
|Швейцария
|
3
|
1
|
2
|
0
|
5:4 (1)
|
5
|3
|Сърбия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:4 (-2)
|
3
|4
|Коста Рика
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2:5 (-3)
|
1
|В игра
|- мин.
|Голове
|Жълти картони
|Червени картони
|Пост
|Номер
|Възраст
|
Източник Sportal.bg
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