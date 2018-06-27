БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Тиаго Силва: Това е истинската Бразилия

27 юни 2018 | 23:53 - Обновена
Защитникът на Бразилия Тиаго Силав отбеляза втория гол за своя тим при успеха с 2:0 над Сърбия. Той остана много доволен от представянето на своя тим в този мач и заяви, че това е истинската Бразилия.

“Мач, който може да върне оптимизма на нацията. Показахме, че сме добър отбор и постигнахме този важен успех. Бяхме много концентрирани. наслаждавах се на играта на Неймар и останалите момчета в нападение. Това е истинската Бразилия”, заяви Тиаго Силва.
ФОТОГАЛЕРИЯ ОТ МАЧА

 


Мондиал 2018
3 кръг, сряда 27 юни
Сърбия
0:2краен резулат
Бразилия
Стадион: Откритие Арена
Съдия: Алиреза Фагхани
19
1
2
11
13
15
21
10
20
7
18
1
6
2
3
22
19
5
17
8
9
10
Младен Кръстаич
Тите
4-2-3-1
4-2-3-1
Титуляри
Владимир Стойкович Владимир Стойкович1 Алисон1 Алисон
Антонио Рукавина Антонио Рукавина2 Фагнер22 Фагнер
Никола Миленкович Никола Миленкович15 Тиаго Силва2 Тиаго Силва
Милош Велкович Милош Велкович13 Миранда3 Миранда
Александър Коларов Александър Коларов11 Марсело12 Марсело
Неманя Матич Неманя Матич21 Паулиньо15 Паулиньо
Сергей Милинкович-Савич Сергей Милинкович-Савич20 Каземиро5 Каземиро
Душан Тадич Душан Тадич10 Вилиан19 Вилиан
Адем Ляич Адем Ляич22 Филипе Коутиньо11 Филипе Коутиньо
Филип Костич Филип Костич17 Неймар10 Неймар
Александър Митрович Александър Митрович9 Габриел Жезус9 Габриел Жезус
Резерви
Андрия Живкович Андрия Живкович7 Фернандиньо17 Фернандиньо
Лука Йович Лука Йович19 Ренато Аугусто8 Ренато Аугусто
Неманя Радонич Неманя Радонич18 Филипе Луис6 Филипе Луис
Александър Митровичизлиза Александър Митрович  89'
Лука Йовичвлиза Лука Йович 
Филип Костичизлиза Филип Костич  82'
Неманя Радоничвлиза Неманя Радонич 
80' Филипе Коутиньо  Филипе Коутиньоизлиза
Ренато Аугусто  Ренато Аугустовлиза
Адем Ляичизлиза Адем Ляич  75'
Андрия Живковичвлиза Андрия Живкович 
Александър Митровичжълт картон Александър Митрович  70'
68' Тиаго Силва  Тиаго Силвагол
66' Паулиньо  Паулиньоизлиза
Фернандиньо  Фернандиньовлиза
Неманя Матичжълт картон Неманя Матич  48'
36' Паулиньо  Паулиньогол
Адем Ляичжълт картон Адем Ляич  33'
10' Марсело  Марселоизлиза
Филипе Луис  Филипе Луисвлиза
0 Голове 2
5 Ъглови удари 9
32 Центрирания 16
2 Засади 4
1 Точни удари 7
11 Тъчове 18
6 Неточни удари 5
5 Удари от вратата 5
45 Притежание на топката % 55
3 Жълти картони 0
2 Блокирани удари 3
3 Смени 3
0 Контра атаки 1
13 Извършени фалове 7
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
 
36'
0:1
Паулиньо
 
68'
0:2
Тиаго Силва
Снимка: ©Getty Images

Още по темата
Източник Sportal.bg
 Прочетена 913

Коментирай



Няма коментари.


›› Видео

Бразилците подчиниха Сърбия и очакват Мексико в следващата фаза

›› Отбори

АвстралияАвстралия АнглияАнглия АржентинаАржентина БелгияБелгия БразилияБразилия ГерманияГермания ДанияДания ЕгипетЕгипет ИранИран ИсландияИсландия ИспанияИспания КолумбияКолумбия Коста РикаКоста Рика МарокоМароко МексикоМексико НигерияНигерия ПанамаПанама ПеруПеру ПолшаПолша ПортугалияПортугалия РусияРусия Саудитска АрабияСаудитска Арабия СенегалСенегал СърбияСърбия ТунисТунис УругвайУругвай ФранцияФранция ХърватияХърватия ШвейцарияШвейцария ШвецияШвеция Южна КореяЮжна Корея ЯпонияЯпония
играч на мача
  • Япония Полша
  • Сенегал Колумбия
  • Англия Белгия
  • Панама Тунис

Двубоите на деня

Вашите лични данни

Ние събираме и обработваме Вашите лични данни.

За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие.

Ще използваме данните за осигуряване на по-доброто Ви преживяване на нашите сайтове.

Ако натиснете бутона Приемам всички, ще дадете съгласието си на нас и на всички трети страни, описани детайлно в Политиката за поверителност и Политиката за бисквитките.

Защо е необходимо моето съгласие?

Настройки