Костич: Дадохме всичко от себе си, но нямахме късмет

“Дадохме всичко на терена, но нямахме късмет. Те са един от фаворитите в турнира и няма как да очакваш да вземеш точка от Бразилия, когато не си вкарваш положенията. Имахме два шанса, но не успяхме да ги оползотворим”, заяви Костич.

Халфът на Сърбия Филип Костич бе разочарован след загубата с 0:2 от Бразилия . С това поражение приключи и участието на “Орлите” на Мондиала в Русия . След мача той заяви, че тимът му просто е нямал късмет.