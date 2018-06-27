Паулиньо: Радвам се, че отбелязах първия си гол на световно първенство

Халфът на Бразилия Паулиньо бе един от героите за своя тим при успеха с 2:0 над Сърбия. Той отбеляза първия гол в срещата, а след това бе избран и за Играч на мача. Футболистът на Барселона заяви, че се радва, че е открил головата си сметка на световното първенство.“Много важна победа. Радвам се, че се класирахме за следващата фаза и че отбелязах първия си гол на световно първенство. За нас бе много важно да сме победители в групата. този успех повдига самочувствието ни и ни дава увереност за мача с Мексико”, заяви Паулиньо.