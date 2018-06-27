Лотар Матеус изригна: Льов трябваше да обнови отбора

Капитанът на Германия от Мондиале'90 Лотар Матеус разкритикува Йоахим Льов и футболистите от Бундестима след поражението от Южна Корея с 0:2, което изхвърли световните шампиони от Мондиал 2018."Бяхме твърде уверени, прекалено уверени. Не показахме германския манталитет, не говоря само за днес, а за трите мача. Това не беше германски отбор. Може би Йоги Льов не намери време да подмени поколението, имаше прекалено много играчи от 2014 година. Липсваше ни скорост, мощ. Този отбор направи наобратно всичко, което сме правили през последните 30-40 години, заради което не съм разочарован от отпадането.

@@@

Нормално е да отпаднем след такава игра. Съжалявам, разбира се, но това е положението. Това е резултат и на ситуацията в европейските клубни турнири. Само Байерн е в топ 8 на Европа, другите ни отбори губят от шведи, украинци, словенци. Гледаме Бундеслигата - много голове, млади играчи, пълни стадиони и си казваме: "Е, всичко е наред, чудесни мачове правим". Да, но на международното поле се вижда. Само Нойер се бореше за отбора", каза носителят на "Златната топка" след срамната загуба.