Челси с интерес към национал на Уругвай

|Група A
|Русия
|5:0КР
|Саудитска Арабия
|Група B
|Португалия
|3:3КР
|Испания
|Група E
|Коста Рика
|0:1КР
|Сърбия
|Група F
|Швеция
|1:0КР
|Южна Корея
|Група B
|Португалия
|1:0КР
|Мароко
|Група A
|Уругвай
|1:0КР
|Саудитска Арабия
|Група E
|Бразилия
|2:0КР
|Коста Рика
|Група F
|Южна Корея
|1:2КР
|Мексико
|Група A
|Саудитска Арабия
|2:1КР
|Египет
|Група B
|Иран
|1:1КР
|Португалия
|Група F
|Южна Корея
|2:0КР
|Германия
|Група E
|Швейцария
|2:2КР
|Коста Рика
|Уругвай
|30.0621:00
|Португалия
|
Челси с интерес към национал на Уругвай27 юни 2018 | 22:24 - Обновена
|Титуляри
|Фернандо Муслера
|1
|1
|Игор Акинфеев
|Мартин Касерес
|22
|23
|Игор Смолников
|Себастиан Коатес
|19
|3
|Иля Кутепов
|Диего Годин
|3
|4
|Сергей Игнашевич
|Диего Лаксалт
|17
|13
|Фьодор Кудряшов
|Нахитан Нандес
|8
|8
|Юри Газински
|Лукас Торейра
|14
|11
|Роман Зобнин
|Матиас Весино
|15
|19
|Александър Самедов
|Родриго Бентанкур
|6
|15
|Алексей Миранчук
|Луис Суарес
|9
|6
|Денис Черишев
|Единсон Кавани
|21
|22
|Артьом Дзюба
|Резерви
|Жоргиан Де Араскаета
|10
|10
|Фьодор Смолов
|Кристиан Родригес
|7
|2
|Марио Фернандес
|Максимилиано Гомес
|18
|7
|Далер Кузяев
|Единсон Каванигол
|90'
|Единсон Каваниизлиза
|Максимилиано Гомесвлиза
|Нахитан Нандесизлиза
|73'
|Кристиан Родригесвлиза
|Родриго Бентанкуризлиза
|63'
|Жоргиан Де Араскаетавлиза
|60'
|Алексей Миранчукизлиза
|Фьодор Смоловвлиза
|Родриго Бентанкуржълт картон
|59'
|46'
|Юри Газинскиизлиза
|Далер Кузяеввлиза
|38'
|Денис Черишевизлиза
|Марио Фернандесвлиза
|36'
|Игор Смолниковчервен картон
|27'
|Игор Смолниковжълт картон
|Денис Черишевавтогол
|23'
|Луис Суаресгол
|10'
|9'
|Юри Газинскижълт картон
|Мондиал 2018
|М
|П
|Р
|З
|Г
|точки
|1
|Уругвай
|
3
|
3
|
0
|
0
|
5:0 (5)
|
9
|2
|Русия
|
3
|
2
|
0
|
1
|
8:4 (4)
|
6
|3
|Саудитска Арабия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:7 (-5)
|
3
|4
|Египет
|
3
|
0
|
0
|
3
|
2:6 (-4)
|
0
|В игра
|- мин.
|Голове
|Жълти картони
|Червени картони
|Пост
|Номер
|Възраст
|
ИЛИЯ ИВАНОВРепортер
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