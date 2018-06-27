Kедира: В нито един от трите ни мача не показахме истинските си възможности

"Бяхме наясно с проблемите. Допускахме доста голове, но винаги играехме като отбор. В последните 12 години на всяко голямо първенство стигнахме поне до полуфиналите. Възможно е и това да изигра своята роля. Мислехме, че нещата ще се получат от само себе си. Всеки един от нас на моменти не се влагаше достатъчно, в това число и аз не показах своето ниво. За нещастие в мачовете ни съперниците изглеждаха по-мотивирани и с по-голямо желание от нас. Не успяхме до променим това в хода на турнира", допълни той.

Полузащитникът на националния отбор на Германия по футбол Сами Кедира призна, че Маншафтът се е представил под възможностите си на Мондиал 2018. Защитаващият титлата си Бундестим отпадна безславно в груповата фаза, след като остана на последно място след поражения от Мексико с 0:1 и от Република Корея с 0:2 и драматичен успех с 2:1 над Швеция "В нито един от трите ни мача не показахме възможностите си. Затова и не успяхме да излезем от групата. Това е тъжно и много неприятно. Още в първата среща (с Мексико) се видя, че се губи връзката между защитата и нападението. С Швеция бяхме малко по-добре, но пак недостатъчно уверено. Липсваше ни лекотата в действията. Днес Република Корея почти не ни затрудни до първия гол. Но съперникът беше настроен да играе с максимални сили срещу световния шампион, а ние не успяхме и затова заслужено си отиваме вкъщи", заяви Кедира.