Мюлер: Сами сме си виновни

"Сами сме си виновни за всичко. Разочаровани сме. Шокирани. Вкарахме само един гол в три мача, направихме много пропуски. Трябва да помислим и тогава да говорим, защото след мача всички сме изключително емоционални. Не искам да говоря за моята игра. Това не е основното. Не вкарах нито един гол. Но ние всички сме в една лодка - лодката на губещите", коментира Мюлер.