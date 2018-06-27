Тони Кроос: В целия турнир не бяхме в добра форма

"Никой не очакваше, че ще си тръгнем днес. Нормално е в момента да не правим прибързани изводи, а да анализираме спокойно всичко. В хода на турнира беше видно, че не сме в най-добра форма. Предишните мачове също го показаха. Беше ясно, че ако не подобрим играта си днес, ще ни бъде трудно. И в трите срещи не ни достигаше нещо във важните моменти. Не съм очаквал, че ще отпаднем от турнира и затова не съм мислил за кариерата си в национални отбор. Ще трябва да помисля”, заяви Кроос.

Халфът на Германия Тони Кроос бе силно разочарован от безславното отпадане от световното първенство. Световният шампион не успя да прескочи груповата фаза, след като днес загуби последня си мач с Южна Корея (0:2). Според Кроос, в целия турнир Бндестимът не е показал добра форма и това е било фатално.