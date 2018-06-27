БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Тони Кроос: В целия турнир не бяхме в добра форма

27 юни 2018 | 21:47 - Обновена
Тони Кроос: В целия турнир не бяхме в добра форма
Халфът на Германия Тони Кроос бе силно разочарован от безславното отпадане от световното първенство. Световният шампион не успя да прескочи груповата фаза, след като днес загуби последня си мач с Южна Корея (0:2). Според Кроос, в целия турнир Бндестимът не е показал добра форма и това е било фатално.

"Никой не очакваше, че ще си тръгнем днес. Нормално е в момента да не правим прибързани изводи, а да анализираме спокойно всичко. В хода на турнира беше видно, че не сме в най-добра форма. Предишните мачове също го показаха. Беше ясно, че ако не подобрим играта си днес, ще ни бъде трудно. И в трите срещи не ни достигаше нещо във важните моменти. Не съм очаквал, че ще отпаднем от турнира и затова не съм мислил за кариерата си в национални отбор. Ще трябва да помисля”, заяви Кроос.

 

ФОТОГАЛЕРИЯ НА МАЧА
ФОТОГАЛЕРИЯ НА ФЕНОВЕТЕ НА ЮЖНА КОРЕЯ
ФОТОТАЛЕРИЯ НА ФЕНОВЕТЕ НА ГЕРМАНИЯ

 

Мондиал 2018
3 кръг, сряда 27 юни
Южна Корея
2:0краен резулат
Германия
Стадион: Казан Арена
Съдия: Марк Гайгер
23
2
5
14
19
20
8
15
17
22
7
1
5
15
11
10
13
8
18
23
9
20
Шин Тае-йон
Йоахим Льов
4-4-2
4-2-3-1
Титуляри
Хюн-Ву Чо Хюн-Ву Чо23 Мануел Нойер1 Мануел Нойер
Йонг Лий Йонг Лий2 Джошуа Кимих18 Джошуа Кимих
Йон-Сун Юн Йон-Сун Юн5 Никлас Зюле15 Никлас Зюле
Юнг-Гвон Ким Юнг-Гвон Ким19 Матс Хумелс5 Матс Хумелс
Чул Хон Чул Хон14 Йонас Хектор3 Йонас Хектор
Жае-Сун Лий Жае-Сун Лий17 Сами Кедира6 Сами Кедира
Ву-Юн-Джун Ву-Юн-Джун15 Тони Кроос8 Тони Кроос
Хюн-Соо Ян Хюн-Соо Ян20 Леон Горетцка14 Леон Горетцка
Сьон-Мин Муун Сьон-Мин Муун18 Месут Йозил10 Месут Йозил
Джа-Чеол Коо Джа-Чеол Коо13 Марко Ройс11 Марко Ройс
Хеунг-Мин Сон Хеунг-Мин Сон7 Тимо Вернер9 Тимо Вернер
Резерви
Се-Йон-Жоо Се-Йон-Жоо8 Марио Гомес23 Марио Гомес
Хий-Чан Хуан Хий-Чан Хуан11 Юлиан Брант20 Юлиан Брант
Томас Мюлер13 Томас Мюлер
Юнг-Гвон Кимгол Юнг-Гвон Ким  90'
Хеунг-Мин Сонгол Хеунг-Мин Сон 
Хий-Чан Хуанизлиза Хий-Чан Хуан  79'
Йо-Хан Ковлиза Йо-Хан Ко 
78' Йонас Хектор  Йонас Хекторизлиза
Юлиан Брант  Юлиан Брантвлиза
Сьон-Мин Муунизлиза Сьон-Мин Муун  69'
Се-Йон-Жоовлиза Се-Йон-Жоо 
Хеунг-Мин Сонжълт картон Хеунг-Мин Сон  65'
63' Леон Горетцка  Леон Горетцкаизлиза
Томас Мюлер  Томас Мюлервлиза
58' Сами Кедира  Сами Кедираизлиза
Марио Гомес  Марио Гомесвлиза
Джа-Чеол Кооизлиза Джа-Чеол Коо  56'
Хий-Чан Хуанвлиза Хий-Чан Хуан 
Сьон-Мин Муунжълт картон Сьон-Мин Муун  48'
Жае-Сун Лийжълт картон Жае-Сун Лий  23'
Ву-Юн-Джунжълт картон Ву-Юн-Джун  9'
2 Голове 0
3 Ъглови удари 9
8 Центрирания 42
0 Засади 1
5 Точни удари 6
11 Тъчове 23
6 Неточни удари 13
18 Удари от вратата 10
31 Притежание на топката % 69
4 Жълти картони 0
0 Блокирани удари 5
3 Смени 3
2 Контра атаки 0
16 Извършени фалове 7
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
1:0
Хеунг-Мин Сон
90'
 
2:0
Юнг-Гвон Ким
90'
 
Снимка: ©Getty Images

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Източник Sportal.bg
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играч на мача
  • Южна Корея Германия
  • Мексико Швеция
  • Сърбия Бразилия
  • Швейцария Коста Рика

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