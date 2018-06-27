Оставка? Йоги поиска няколко часа, за да реши

Германският селекционер Йоахим Льов поиска време, за да прецени дали да остане начело на тима, или да си подаде оставката. По-рано през деня “маншафтът” се сгромоляса срещу Република Корея - 0:2, с което отпадна още в груповата фаза на Мондиал 2018.

“Дали ще напусна? Сега е твърде рано, за да кажа. Нуждая се от няколко часа, за да премисля нещата. Шокиран съм от случилото се”, добави Йоги пред журналисти след поражението в Казан.

Точно преди Световното първенство Льов подписа нов договор до 2022 г. Той работи в Бундестима от 2004 г., а от 2006 г. е селекционер.