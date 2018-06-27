Те-Йон Шин: Германия мислеше, че може да ни победи лесно

Селекционерът на Южна Корея Те-Йон Шин прие със смесени чувства победата с 2:0 срещу световния шампион Германия , тъй като въпреки нея, тимът му отпадна още в групите.

"Чувствам се страхотно, но в същото време и малко емоционално празен. Чувствам се леко раздвоен. Вчера знаех, че имаме само един процент шанс за класиране и казах на играчите, че наистина трябва да положат последно усилие, казах им да се борят до край. Германия е световен шампион и номер 1 в ранглистата на ФИФА. Те мислеха, че могат да ни победят лесно. Затова помислих какво може да направим ние, за да им се противопоставим и в крайна сметка успяхме", коментира той.