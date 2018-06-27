Героят за Южна Корея: Това е най-добрият мач в кариерата ми

Вратарят на Южна Корея Хюн-Ву Чо беше избран за играч на мача при победата на тима с 2:0 срещу Германия в среща от третия кръг на Група F на Световното първенство по футбол в Русия.

"Никога не съм имал толкова добър мач в цялата си кариера. Днес не спасих сам всички удари към вратата, другите вратари също бяха с мен", заяви Джо. "Всички футболисти, старши треньорът, всички играхме за корейския народ. Ние бяхме едно цяло заради Република Корея. Разбира се, след срещата бяхме разочаровани, след като разбрахме резултата от другия мач в групата. Затова много от нас се разплакаха", добави вратарят на Република Корея. Република Корея остана на трето място в класирането и напуска турнира, както и световният шампион Германия, заел последната позиция.