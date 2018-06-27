БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Швейцария - Коста Рика 2:2, три греди (гледайте пряко тук)

27 юни 2018 | 22:15 - Обновена
Швейцария и Коста Рика играят при 2:2 през второто полувреме в среща от Група "Е" на Мондиал 2018. Блерим Джемайли вкара за "кръстоносците" в 31-вата минута, но в 56-ата Кендъл Уостън изравни. Две минути преди края Йосип Дръмич вкара за 2:1.
По същото време Бразилия води с 2:0 на Сърбия в другата среща тук. При този вариант "селесао" е лидер със 7 точки, а швейцарците са втори с 5. Западните ни съседи са с 3 точки, а костариканците са с 1.
 
Селекционерът на швейцарците Владимир Петкович е направил две промени в стартовите си 11 в сравнение с тези, които започнаха при успеха с 2:1 над Сърбия. Новите играчи са Брийл Емболо и Марио Гавранович за сметка на Харис Сеферович и Стивън Цубер.

Феновете на Швейцария на мача с Коста Рика@@@

Тимът от Централна Америка ще разчита в атака на Брайън Руис и Джоел Кембъл.
Още до 4-ата минута швейцарците настояваха за две дузпи, но реферът беше на друго мнение. Съперникът отговори с три опасности в рамките на няколко секунди в 6-ата минута, като при единия удар и гредата помогна на Ян Зомер.
Пак греда - този път напречната, спаси Зомер и в 10-ата минута след шут на Даниел Колиндрес.
Нещата не се променяха и тимът на Коста Рика продължаваше да бъде по-опасният. Така в 19-ата минута и Брайън Овиедо затрудни стража на съперника.
И противно на случващото се на терена отборът от Европа излезе напред. В 31-вата минута Блерим Джемайли завърши атака с точен удар в мрежата за 1:0.
Само две минути по-късно халфът на Болоня беше на крачка от втори гол от сходно положение, но този път футболист на съперника блокира изстрела му.
В 37-ата капитанът на Швейцария Стефан Лихтщайнер получи жълт картон, заради който ще е наказан за евентуалния осминафинал. По-късно в срещата същото се случи и с Фабиан Шер.
Секунди по-късно играчите на Коста Рика направиха нов пропуск.
Първата ситуация за втората част дойде след далечен удар на Рикардо Родригес, но Кейлор Навас нямаше нужда да се намесва.
Коста Рика изравни в 56-ата, когато Кендъл Уостън засече с глава след центриране от корнер.
От повторенията се видя, че защитникът изблъсква Мануел Аканжи в борбата за позиция, но съдиите прецениха, че това е било в рамките на позволеното.
Долу-горе по това време бразилците вече водеха с 2:0 и това успокои швейцарците. Може би по тази причина футболистите в червени екипи вече доминираха. Така в 78-ата минута Йосип Дръмич пропусна да вкара втори гол за тях, след като ударът му с глава се отби в гредата.
Съставите:
ШВЕЙЦАРИЯ: Зомер, Лихтщайнер, Шер, Аканжи, Родригес, Джака, Бехрами, Джемайли, Гавранович, Шакири, Емболо
КОСТА РИКА: Навас, Акоста, Гонсалес, Борхес, Овиедо, Колиндрес, Гамбоа, Уостън, Гусман, Руис, Кембъл,
Мондиал 2018
3 кръг, сряда 27 юни
Швейцария
2:2краен резулат
Коста Рика
Стадион: Нижни Новгород
Съдия: Клеман Тюрпен
1
2
13
22
6
15
10
5
17
19
7
1
8
3
13
2
4
5
14
12
10
19
Владимир Петкович
Оскар Рамирес
4-2-3-1
5-4-1
Титуляри
Ян Зомер Ян Зомер1 Кейлор Навас1 Кейлор Навас
Щефан Лихщайнер Щефан Лихщайнер2 Кристиан Гамбоа16 Кристиан Гамбоа
Фабиан Шер Фабиан Шер22 Джони Акоста2 Джони Акоста
Мануел Аканжи Мануел Аканжи5 Джанкарло Гонсалес3 Джанкарло Гонсалес
Рикардо Родригес Рикардо Родригес13 Кендъл Уостън19 Кендъл Уостън
Валон Бехрами Валон Бехрами11 Брайън Овиедо8 Брайън Овиедо
Гранит Джака Гранит Джака10 Брайън Руис10 Брайън Руис
Джердан Шакири Джердан Шакири23 Селсо Борхес5 Селсо Борхес
Блерим Джемали Блерим Джемали15 Давид Гусман20 Давид Гусман
Брийл Емболо Брийл Емболо7 Даниел Колиндрес Солера9 Даниел Колиндрес Солера
Марио Гавранович Марио Гавранович18 Джоел Кембъл12 Джоел Кембъл
Резерви
Денис Закария Денис Закария17 Родни Уолъс13 Родни Уолъс
Йосип Дърмич Йосип Дърмич19 Рандал Асофейфа14 Рандал Асофейфа
Михаел Ланг Михаел Ланг6 Ян Смит4 Ян Смит
90' Давид Гусман  Давид Гусманизлиза
Рандал Асофейфа  Рандал Асофейфавлиза
Кристиан Гамбоа  Кристиан Гамбоаизлиза
Ян Смит  Ян Смитвлиза
Ян Зомер  Ян Зомеравтогол
89' Кендъл Уостън  Кендъл Уостънжълт картон
Йосип Дърмичгол Йосип Дърмич  88'
Фабиан Шержълт картон Фабиан Шер  83'
Джердан Шакириизлиза Джердан Шакири  81' Даниел Колиндрес Солера  Даниел Колиндрес Солераизлиза
Михаел Лангвлиза Михаел Ланг  Родни Уолъс  Родни Уолъсвлиза
Денис Закарияжълт картон Денис Закария  75'
Марио Гаврановичизлиза Марио Гавранович  69'
Йосип Дърмичвлиза Йосип Дърмич 
Валон Бехрамиизлиза Валон Бехрами  60'
Денис Закариявлиза Денис Закария 
56' Кендъл Уостън  Кендъл Уостънгол
Щефан Лихщайнержълт картон Щефан Лихщайнер  37'
Блерим Джемалигол Блерим Джемали  31'
29' Джоел Кембъл  Джоел Кембължълт картон
11' Кристиан Гамбоа  Кристиан Гамбоажълт картон
2 Голове 2
6 Ъглови удари 5
27 Центрирания 22
1 Засади 1
3 Точни удари 6
21 Тъчове 19
4 Неточни удари 6
14 Удари от вратата 5
61 Притежание на топката % 39
3 Жълти картони 3
4 Блокирани удари 3
3 Смени 3
2 Контра атаки 4
9 Извършени фалове 14
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
1:0
Блерим Джемали
31'
 
 
56'
1:1
Кендъл Уостън
2:1
Йосип Дърмич
88'
 
 
90'
2:2
Ян Зомер
Снимка: ©Getty Images

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Източник Sportal.bg
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играч на мача
  • Южна Корея Германия
  • Мексико Швеция
  • Сърбия Бразилия
  • Швейцария Коста Рика

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