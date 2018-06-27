Швейцария - Коста Рика 2:2, три греди (гледайте пряко тук)

Швейцария и Коста Рика играят при 2:2 през второто полувреме в среща от Група "Е" на Мондиал 2018. Блерим Джемайли вкара за "кръстоносците" в 31-вата минута, но в 56-ата Кендъл Уостън изравни. Две минути преди края Йосип Дръмич вкара за 2:1.

По същото време Бразилия води с 2:0 на Сърбия в другата среща тук. При този вариант "селесао" е лидер със 7 точки, а швейцарците са втори с 5. Западните ни съседи са с 3 точки, а костариканците са с 1.

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Още до 4-ата минута швейцарците настояваха за две дузпи, но реферът беше на друго мнение. Съперникът отговори с три опасности в рамките на няколко секунди в 6-ата минута, като при единия удар и гредата помогна на Ян Зомер

Пак греда - този път напречната, спаси Зомер и в 10-ата минута след шут на Даниел Колиндрес.

Нещата не се променяха и тимът на Коста Рика продължаваше да бъде по-опасният. Така в 19-ата минута и Брайън Овиедо затрудни стража на съперника.

И противно на случващото се на терена отборът от Европа излезе напред. В 31-вата минута Блерим Джемайли завърши атака с точен удар в мрежата за 1:0.

Само две минути по-късно халфът на Болоня беше на крачка от втори гол от сходно положение, но този път футболист на съперника блокира изстрела му.

В 37-ата капитанът на Швейцария Стефан Лихтщайнер получи жълт картон, заради който ще е наказан за евентуалния осминафинал. По-късно в срещата същото се случи и с Фабиан Шер.

Секунди по-късно играчите на Коста Рика направиха нов пропуск.

Първата ситуация за втората част дойде след далечен удар на Рикардо Родригес , но Кейлор Навас нямаше нужда да се намесва.

Коста Рика изравни в 56-ата, когато Кендъл Уостън засече с глава след центриране от корнер.

От повторенията се видя, че защитникът изблъсква Мануел Аканжи в борбата за позиция, но съдиите прецениха, че това е било в рамките на позволеното.

Долу-горе по това време бразилците вече водеха с 2:0 и това успокои швейцарците. Може би по тази причина футболистите в червени екипи вече доминираха. Така в 78-ата минута Йосип Дръмич пропусна да вкара втори гол за тях, след като ударът му с глава се отби в гредата.

Съставите:

ШВЕЙЦАРИЯ: Зомер, Лихтщайнер, Шер, Аканжи, Родригес, Джака, Бехрами, Джемайли, Гавранович, Шакири, Емболо

КОСТА РИКА: Навас, Акоста, Гонсалес, Борхес, Овиедо, Колиндрес, Гамбоа, Уостън, Гусман, Руис, Кембъл,