|Група A
|Русия
|5:0КР
|Саудитска Арабия
|Група B
|Португалия
|3:3КР
|Испания
|Група E
|Коста Рика
|0:1КР
|Сърбия
|Група F
|Швеция
|1:0КР
|Южна Корея
|Група B
|Португалия
|1:0КР
|Мароко
|Група A
|Уругвай
|1:0КР
|Саудитска Арабия
|Група E
|Бразилия
|2:0КР
|Коста Рика
|Група F
|Южна Корея
|1:2КР
|Мексико
|Група A
|Саудитска Арабия
|2:1КР
|Египет
|Група B
|Иран
|1:1КР
|Португалия
|Група F
|Южна Корея
|2:0КР
|Германия
|Група E
|Швейцария
|0:05'
|Коста Рика
|Уругвай
|30.0621:00
|Португалия
|
Сърбия - Бразилия 0:0 (гледайте на живо)27 юни 2018 | 21:00 - Обновена
|Титуляри
|Владимир Стойкович
|1
|1
|Алисон
|Антонио Рукавина
|2
|22
|Фагнер
|Милош Велкович
|13
|2
|Тиаго Силва
|Никола Миленкович
|15
|3
|Миранда
|Александър Коларов
|11
|12
|Марсело
|Неманя Матич
|21
|15
|Паулиньо
|Сергей Милинкович-Савич
|20
|5
|Каземиро
|Душан Тадич
|10
|19
|Вилиан
|Адем Ляич
|22
|11
|Филипе Коутиньо
|Филип Костич
|17
|10
|Неймар
|Александър Митрович
|9
|9
|Габриел Жезус
|Мондиал 2018
|М
|П
|Р
|З
|Г
|точки
|1
|Бразилия
|
3
|
1
|
2
|
0
|
3:1 (2)
|
5
|2
|Швейцария
|
3
|
1
|
2
|
0
|
3:2 (1)
|
5
|3
|Сърбия
|
3
|
1
|
1
|
1
|
2:2 (0)
|
4
|4
|Коста Рика
|
3
|
0
|
1
|
2
|
0:3 (-3)
|
1
|В игра
|- мин.
|Голове
|Жълти картони
|Червени картони
|Пост
|Номер
|Възраст
|
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВредактор - отдел "Футбол"
|Прочетена 7878
(Гост) 2
отговор
Аймо Србия Еййй потки майни днес трябва дасме за Србия Само ЦСКА и Гриша Ганчев Рейтинг: 0 0
(Гост) 1
отговор
brazilllll.napred Рейтинг: 3 4