БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Сърбия - Бразилия 0:0 (гледайте на живо)

27 юни 2018 | 21:00 - Обновена
Отборите на Сърбия и Бразилия играят при 0:0 на стадион “Спартак” в Москва в битка от група "Е" на Световното първенство.
Селекционерът на Селесао Тите беше обявил състава ден по-рано и нямаше изненади. Габриел Жезус поведе нападението, подкрепян от Вилиан и Неймар по двете крила. Филипе Коутиньо отново пое функции в средата на терена.
mСърбите залагат на 4-2-3-1 с Александър Митрович в атака. Офанзивното трио е оформено от Душан Тадич, Адам Ляич и Филип Костич.

Бразилските фенове срещу Сърбия@@@

Двубоят е с начален час 21,00.
Сърбия: Стойкович; Рукавина, Миленкович, Велкович, Коларов; Матич, Милинкович-Савич; Тадич, Ляич, Костич; Митрович
Бразилия: Алисон; Фагнер, Тиаго Силва, Миранда, Марсело; Каземиро, Паулиньо; Коутиньо; Вилиан, Жезус, Неймар
Мондиал 2018
3 кръг, сряда 27 юни
Сърбия
0:04 минута
Бразилия
Стадион: Откритие Арена
Съдия: Алиреза Фагхани
1
2
11
13
15
22
21
10
17
20
9
1
12
2
3
22
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19
5
15
9
10
Младен Кръстаич
Тите
4-2-3-1
4-2-3-1
Титуляри
Владимир Стойкович Владимир Стойкович1 Алисон1 Алисон
Антонио Рукавина Антонио Рукавина2 Фагнер22 Фагнер
Милош Велкович Милош Велкович13 Тиаго Силва2 Тиаго Силва
Никола Миленкович Никола Миленкович15 Миранда3 Миранда
Александър Коларов Александър Коларов11 Марсело12 Марсело
Неманя Матич Неманя Матич21 Паулиньо15 Паулиньо
Сергей Милинкович-Савич Сергей Милинкович-Савич20 Каземиро5 Каземиро
Душан Тадич Душан Тадич10 Вилиан19 Вилиан
Адем Ляич Адем Ляич22 Филипе Коутиньо11 Филипе Коутиньо
Филип Костич Филип Костич17 Неймар10 Неймар
Александър Митрович Александър Митрович9 Габриел Жезус9 Габриел Жезус
0 Засади 1
0 Тъчове 2
0 Блокирани удари 1
1 Извършени фалове 0
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Бразилия Бразилия
3
1
2
0
3:1 (2)
5
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
3:2 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
0:3 (-3)
1
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
Снимка: ©Getty Images
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ
редактор - отдел "Футбол"		 Прочетена 7878

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ейййй
(Гост) 2
отговор
27 юни 2018 | 20:59

Аймо Србия Еййй потки майни днес трябва дасме за Србия Само ЦСКА и Гриша Ганчев Рейтинг: 0 0

akula
(Гост) 1
отговор
27 юни 2018 | 20:19

brazilllll.napred Рейтинг: 3 4

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играч на мача
  • Южна Корея Германия
  • Мексико Швеция
  • Сърбия Бразилия
  • Швейцария Коста Рика

Двубоите на деня

На живо Сърбия - Бразилия 0:0 / Швейцария - Коста Рика 0:0

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