БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Саутхамптън продаде сръбски национал на Аякс

27 юни 2018 | 17:25 - Обновена
Саутхамптън продаде сръбския национал Душан Тадич на холандския гранд Аякс, съобщиха официално от елитния английски футболен клуб. Финансови детайли по сделката не бяха оповестени, но според местното издание "Дейли Еко" договорената трансферна сума за 29-годишния Тадич е около 15 милиона лири. Атакуващият халф ще се завърне в Холандия, откъдето беше привлечен на "Сейнт Мерис" от Твенте през лятото на 2014 година за 10.9 милиона лири. За четири сезона с екипа на "светците" Тадич записа 162 мача с 24 гола и 35 асистенции и помогна на отбора да постигне три класирания в топ 8 на Висшата лига, да достигне до финал за купата на лигата на Англия, както и да запише участие в Лига Европа.
Мондиал 2018
2 кръг, петък 22 юни
Сърбия
1:2краен резулат
Швейцария
Стадион: Калининград
Съдия: Феликс Брих
1
3
6
11
15
22
21
10
20
9
18
1
2
13
22
11
23
10
5
19
7
18
Младен Кръстаич
Владимир Петкович
4-2-3-1
4-2-3-1
Титуляри
Владимир Стойкович Владимир Стойкович1 Ян Зомер1 Ян Зомер
Бранислав Иванович Бранислав Иванович6 Щефан Лихщайнер2 Щефан Лихщайнер
Никола Миленкович Никола Миленкович15 Фабиан Шер22 Фабиан Шер
Душко Тошич Душко Тошич3 Мануел Аканжи5 Мануел Аканжи
Александър Коларов Александър Коларов11 Рикардо Родригес13 Рикардо Родригес
Лука Миливойевич Лука Миливойевич4 Валон Бехрами11 Валон Бехрами
Неманя Матич Неманя Матич21 Гранит Джака10 Гранит Джака
Душан Тадич Душан Тадич10 Джердан Шакири23 Джердан Шакири
Сергей Милинкович-Савич Сергей Милинкович-Савич20 Блерим Джемали15 Блерим Джемали
Филип Костич Филип Костич17 Стивен Цубер14 Стивен Цубер
Александър Митрович Александър Митрович9 Харис Сеферович9 Харис Сеферович
Резерви
Адем Ляич Адем Ляич22 Йосип Дърмич19 Йосип Дърмич
Неманя Радонич Неманя Радонич18 Марио Гавранович18 Марио Гавранович
Брийл Емболо7 Брийл Емболо
90' Джердан Шакири  Джердан Шакиригол
Джердан Шакири  Джердан Шакирижълт картон
Стивен Цубер  Стивен Цуберизлиза
Йосип Дърмич  Йосип Дърмичвлиза
Александър Митровичжълт картон Александър Митрович  87'
Лука Миливойевичизлиза Лука Миливойевич  81'
Неманя Радоничвлиза Неманя Радонич 
73' Блерим Джемали  Блерим Джемалиизлиза
Брийл Емболо  Брийл Емболовлиза
Филип Костичизлиза Филип Костич  64'
Адем Ляичвлиза Адем Ляич 
52' Гранит Джака  Гранит Джакагол
46' Харис Сеферович  Харис Сеферовичизлиза
Марио Гавранович  Марио Гаврановичвлиза
Неманя Матичжълт картон Неманя Матич  45'
Лука Миливойевичжълт картон Лука Миливойевич  39'
Сергей Милинкович-Савичжълт картон Сергей Милинкович-Савич  34'
Александър Митровичгол Александър Митрович  5'
1 Голове 2
3 Ъглови удари 7
20 Центрирания 23
0 Засади 3
4 Точни удари 5
23 Тъчове 18
7 Неточни удари 8
11 Удари от вратата 12
40 Притежание на топката % 60
4 Жълти картони 1
2 Блокирани удари 7
2 Смени 3
3 Контра атаки 3
17 Извършени фалове 12
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Бразилия Бразилия
2
1
1
0
3:1 (2)
4
2 Швейцария Швейцария
2
1
1
0
3:2 (1)
4
3 Сърбия Сърбия
2
1
0
1
2:2 (0)
3
4 Коста Рика Коста Рика
2
0
0
2
0:3 (-3)
0
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
1:0
Александър Митрович
5'
 
 
52'
1:1
Гранит Джака
 
90'
1:2
Джердан Шакири
Снимка: ©Getty Images
Източник Sportal.bg
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играч на мача
  • Южна Корея Германия
  • Мексико Швеция
  • Сърбия Бразилия
  • Швейцария Коста Рика

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