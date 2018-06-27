БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Феновете на "Юнак" очакват победа за Германия днес

27 юни 2018 | 17:20
Събралите се привърженици във фензоната на ст. "Юнак" смятат, че Германия няма да има проблеми и ще победи състава на Южна Корея в днешния мач от Мондиал 2018. Бундестимът се нуждае от трите точки, за да излезе от своята група.
Мондиал 2018
3 кръг, сряда 27 юни
Южна Корея
0:073 минута
Германия
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9.5 2.62 1.75
1 x 2
Стадион: Казан Арена
Съдия: Марк Гайгер
23
2
5
14
19
20
8
15
17
7
11
1
5
15
3
11
10
13
8
18
23
9
Шин Тае-йон
Йоахим Льов
4-4-2
4-2-3-1
Титуляри
Хюн-Ву Чо Хюн-Ву Чо23 Мануел Нойер1 Мануел Нойер
Йонг Лий Йонг Лий2 Джошуа Кимих18 Джошуа Кимих
Йон-Сун Юн Йон-Сун Юн5 Никлас Зюле15 Никлас Зюле
Юнг-Гвон Ким Юнг-Гвон Ким19 Матс Хумелс5 Матс Хумелс
Чул Хон Чул Хон14 Йонас Хектор3 Йонас Хектор
Жае-Сун Лий Жае-Сун Лий17 Сами Кедира6 Сами Кедира
Ву-Юн-Джун Ву-Юн-Джун15 Тони Кроос8 Тони Кроос
Хюн-Соо Ян Хюн-Соо Ян20 Леон Горетцка14 Леон Горетцка
Сьон-Мин Муун Сьон-Мин Муун18 Месут Йозил10 Месут Йозил
Джа-Чеол Коо Джа-Чеол Коо13 Марко Ройс11 Марко Ройс
Хеунг-Мин Сон Хеунг-Мин Сон7 Тимо Вернер9 Тимо Вернер
Резерви
Се-Йон-Жоо Се-Йон-Жоо8 Марио Гомес23 Марио Гомес
Хий-Чан Хуан Хий-Чан Хуан11 Томас Мюлер13 Томас Мюлер
Сьон-Мин Муунизлиза Сьон-Мин Муун  69'
Се-Йон-Жоовлиза Се-Йон-Жоо 
Хеунг-Мин Сонжълт картон Хеунг-Мин Сон  65'
63' Леон Горетцка  Леон Горетцкаизлиза
Томас Мюлер  Томас Мюлервлиза
58' Сами Кедира  Сами Кедираизлиза
Марио Гомес  Марио Гомесвлиза
Джа-Чеол Кооизлиза Джа-Чеол Коо  56'
Хий-Чан Хуанвлиза Хий-Чан Хуан 
Сьон-Мин Муунжълт картон Сьон-Мин Муун  48'
Жае-Сун Лийжълт картон Жае-Сун Лий  23'
Ву-Юн-Джунжълт картон Ву-Юн-Джун  9'
1 Ъглови удари 6
5 Центрирания 28
2 Точни удари 4
9 Тъчове 18
4 Неточни удари 6
11 Удари от вратата 9
30 Притежание на топката % 70
4 Жълти картони 0
0 Блокирани удари 4
2 Смени 2
1 Контра атаки 0
13 Извършени фалове 7
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
4:2 (2)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:3 (0)
6
3 Германия Германия
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Южна Корея Южна Корея
3
0
1
2
1:3 (-2)
1
Компания 1 x 2
9.5 2.62 1.75
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
Снимка: ©Getty Images
Източник Sportal.bg
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играч на мача
  • Южна Корея Германия
  • Мексико Швеция
  • Сърбия Бразилия
  • Швейцария Коста Рика

Двубоите на деня

На живо Южна Корея - Германия 0:0 / Мексико - Швеция 0:2

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